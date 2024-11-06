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منتخب الرجال يصطدم بالبحرين في ربع نهائي الطائرة العربية

11/6/2024 2:47:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يصطدم المنتخب الوطني للرجال للكرة الطائرة، بالمنتخب البحريني القوي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية، في المباراة التي تقام عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، في صالة عيسى بن راشد آل خليفة بالمنامة.
وتعرض المنتخب الوطني للكرة الطائرة في هذه البطولة، إلى 3 خسائر متتالية أمام منتخبات الكويت 1-3، قطر 0-3 والسعودية 0-3، في مؤشر على فوارق فنية بين المنتخب الوطني والمنتخبات العربية.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البحريني، بحسب تعليمات البطولة التي حددت لقاء أول المجموعة الأولى المنتخب البحريني، مع رابع المجموعة الثانية المنتخب الوطني، بعد انتهاء الدور الأول لتحديد المراكز من 1-4، حين حل المنتخب الوطني رابعا في مجموعته الثانية، التي تصدرها المنتخب القطري، وحل الكويت ثانيا، والسعودية ثالثا، فيما حل المنتخب البحريني اولا في مجموعته الأولى، بعد فوز مستحق في المباراة المارثونية التي جرت أول من أمس أمام المنتخب التونسي بنتيجة 3-2، والتي كانت الحاسمة لتحديد المركزين الأول والثاني من المجموعة الأولى.
وينطلق المدير الفني للمنتخب الوطني حسن الحصري، ومساعده وليد العسود من تشكيلة ثابتة إلى حد كبير، يتواجد فيها السداسي صانع الألعاب ياسر عثمان، إلى جانب خالد أبومشرف، محمود عبدالعزيز، إياد ماضي، محمود النقيب، ومهند جروان، والليبرو أيهم خنفر، ويشرك عددا من اللاعبين الشباب أمثال فهد نعمان، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم إدغيش ولؤي ناجح.
وغاب عن خيارات المدرب الفنية في المباراة الماضية كل من: محمد جمال، راشد العلوان، وعبادة فخري، وسط مطالبات مدربين وطنيين، بضرورة استخدام المصري الحصري، لجميع الأوراق المتواجدة معه، لتحقيق هدفه بالبناء الذي أعلنه قبل السفر إلى البحرين، وتحديد بنود خطة العمل في المرحلة المقبلة، لتشكيل نواة منتخب وطني قادرة على التحليق في الأجواء العربية بعد سنوات قصيرة، في ظل غياب منتخب الرجال طويلا عن أجواء المنافستين العربية والإقليمية منذ 2018-2019.
على صعيد متصل، حظي الحكم الدولي باسل شباب بإشادة من لجنة الحكام بالاتحاد العربي، ولجنة الاحتكام بالبطولة، بعد المستوى الطيب الذي قدمه شباب في إدارته لعدد كبير من مباريات هذه البطولة، ونجح في أداء مهامه سواء أكان حكما أولا أو ثانيا، مما يشير إلى التطور الكبير في مستوى الحكم الأردني.

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