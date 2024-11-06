منتخب الرجال يصطدم بالبحرين في ربع نهائي الطائرة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يصطدم المنتخب الوطني للرجال للكرة الطائرة، بالمنتخب البحريني القوي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية، في المباراة التي تقام عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، في صالة عيسى بن راشد آل خليفة بالمنامة.
وتعرض المنتخب الوطني للكرة الطائرة في هذه البطولة، إلى 3 خسائر متتالية أمام منتخبات الكويت 1-3، قطر 0-3 والسعودية 0-3، في مؤشر على فوارق فنية بين المنتخب الوطني والمنتخبات العربية.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البحريني، بحسب تعليمات البطولة التي حددت لقاء أول المجموعة الأولى المنتخب البحريني، مع رابع المجموعة الثانية المنتخب الوطني، بعد انتهاء الدور الأول لتحديد المراكز من 1-4، حين حل المنتخب الوطني رابعا في مجموعته الثانية، التي تصدرها المنتخب القطري، وحل الكويت ثانيا، والسعودية ثالثا، فيما حل المنتخب البحريني اولا في مجموعته الأولى، بعد فوز مستحق في المباراة المارثونية التي جرت أول من أمس أمام المنتخب التونسي بنتيجة 3-2، والتي كانت الحاسمة لتحديد المركزين الأول والثاني من المجموعة الأولى.
وينطلق المدير الفني للمنتخب الوطني حسن الحصري، ومساعده وليد العسود من تشكيلة ثابتة إلى حد كبير، يتواجد فيها السداسي صانع الألعاب ياسر عثمان، إلى جانب خالد أبومشرف، محمود عبدالعزيز، إياد ماضي، محمود النقيب، ومهند جروان، والليبرو أيهم خنفر، ويشرك عددا من اللاعبين الشباب أمثال فهد نعمان، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم إدغيش ولؤي ناجح.
وغاب عن خيارات المدرب الفنية في المباراة الماضية كل من: محمد جمال، راشد العلوان، وعبادة فخري، وسط مطالبات مدربين وطنيين، بضرورة استخدام المصري الحصري، لجميع الأوراق المتواجدة معه، لتحقيق هدفه بالبناء الذي أعلنه قبل السفر إلى البحرين، وتحديد بنود خطة العمل في المرحلة المقبلة، لتشكيل نواة منتخب وطني قادرة على التحليق في الأجواء العربية بعد سنوات قصيرة، في ظل غياب منتخب الرجال طويلا عن أجواء المنافستين العربية والإقليمية منذ 2018-2019.
على صعيد متصل، حظي الحكم الدولي باسل شباب بإشادة من لجنة الحكام بالاتحاد العربي، ولجنة الاحتكام بالبطولة، بعد المستوى الطيب الذي قدمه شباب في إدارته لعدد كبير من مباريات هذه البطولة، ونجح في أداء مهامه سواء أكان حكما أولا أو ثانيا، مما يشير إلى التطور الكبير في مستوى الحكم الأردني.
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