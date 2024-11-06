استحداث رالي وادي القمر للملاحة لخوض تجربة القيادة في صحراء رم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- ينظم الأردن ضمن منافسات رالي
باها الأردن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، بالفترة من 14 - 16 الحالي، أول رالي للملاحه في وادي رم تحت مسمى "رالي وادي القمر للملاحة".
وتأتي فكرة اقامة أول رالي ملاحة في الجنوب انطلاقا من العقبة، وصولا إلى وادي رم ، لدعم وتنشيط السياحة في واحد من أهم المناطق السياحية
في الأردن، وعلى المشاركين في"رالي وادي القمر للملاحة" امتلاك سيارة ذات الدفع الرباعي، والخودة، ويتيح السباق المشاركة، للأفراد والفرق.
وسيجوب المشاركون في الرالي بسياراتهم مراحل الرالي في صحراء وادي رم، بتضاريسه وتنوعها الجغرافي ومناظرها الطبيعية الخلابة، التي تضفي مزيداً من الإثارة للرالي، ما يجعله المسرح الأفضل والموطن الجديد لراليات الملاحة، لخوض غمار رحلة جامحة في قلب صحراء المملكة، وتحدي خبايا تضاريسها وكثبانها الرملية، وبدأت ملامح المشاركين تتضح مع إغلاق باب التسجيل أمس للرالي، حيث سيروي الرالي الأول للملاحة قصة النجاح الباهرة التي سيحققها بجهود الكوادر الأردنية الفنية المميزة العاملة فيه.
وسيتابع منافسات الرالي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة من أنحاء العالم كافة، مع التركيز على صحراء“وادي القمر” الفريدة من نوعها، ويعد الرالي محطة رياضية مهمة ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية، تمكن من تعزيزها هيكل إداري وتنظيمي قوي بات اليوم يضم أكثر من 350 شخصا ضمن لجان تعمل بالتعاون مع جهات عدة معنية بالحدث، من أهمها القطاعات الحكومية والأمنية والخدمية الأخرى.
وقال مدير مسار رالي وادي القمر الأول للملاحة خالد زكريا خلال برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الزميل مهند محادين على قناة المملكة، إن فكرة رالي وادي القمر للملاحة، جاءت من خلال استكشاف مراحل باها الأردن ، في شهر آب (أغسطس) الماضي.
وأضاف: وجدنا دروبا سهلة، ومن الممكن لأي شخص استخدامها للقيادة، وقلنا حينها لماذا لا يتم استقطاب أكبر عدد من الأشخاص للمشاركة في الراليات، ممن يمتلكون سيارات الدفع الرباعي ويحبون الراليات والصحراء، ونحن مستعدون وكوادرنا جاهزة ونملك 45 فريقا وطائرات إخلاء ومستشفيات وأطباء، ومن هنا جاءت الفكرة.
وأكمل: أقول من يملك سيارة دفع رباعي ومساعد له والخوذة، يستطيع المشاركة في الرالي، ونقوم بإعطائه كتيب الرالي.. والهدف من الرالي ليست السرعة، لأن اقصى سرعة للرالي هي 70 كم / س، وفي حال تجاوز السرعة، يتم إيقاع عقوبة على المشاركين.
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