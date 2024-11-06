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استحداث رالي وادي القمر للملاحة لخوض تجربة القيادة في صحراء رم

11/6/2024 2:47:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- ينظم الأردن ضمن منافسات رالي باها الأردن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، بالفترة من 14 - 16 الحالي، أول رالي للملاحه في وادي رم تحت مسمى "رالي وادي القمر للملاحة".
وتأتي فكرة اقامة أول رالي ملاحة في الجنوب انطلاقا من العقبة، وصولا إلى وادي رم ، لدعم وتنشيط السياحة في واحد من أهم المناطق السياحية في الأردن، وعلى المشاركين في"رالي وادي القمر للملاحة" امتلاك سيارة ذات الدفع الرباعي، والخودة، ويتيح السباق المشاركة، للأفراد والفرق.
وسيجوب المشاركون في الرالي بسياراتهم مراحل الرالي في صحراء وادي رم، بتضاريسه وتنوعها الجغرافي ومناظرها الطبيعية الخلابة، التي تضفي مزيداً من الإثارة للرالي، ما يجعله المسرح الأفضل والموطن الجديد لراليات الملاحة، لخوض غمار رحلة جامحة في قلب صحراء المملكة، وتحدي خبايا تضاريسها وكثبانها الرملية، وبدأت ملامح المشاركين تتضح مع إغلاق باب التسجيل أمس للرالي، حيث سيروي الرالي الأول للملاحة قصة النجاح الباهرة التي سيحققها بجهود الكوادر الأردنية الفنية المميزة العاملة فيه.
وسيتابع منافسات الرالي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة من أنحاء العالم كافة، مع التركيز على صحراء“وادي القمر” الفريدة من نوعها، ويعد الرالي محطة رياضية مهمة ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية، تمكن من تعزيزها هيكل إداري وتنظيمي قوي بات اليوم يضم أكثر من 350 شخصا ضمن لجان تعمل بالتعاون مع جهات عدة معنية بالحدث، من أهمها القطاعات الحكومية والأمنية والخدمية الأخرى.
وقال مدير مسار رالي وادي القمر الأول للملاحة خالد زكريا خلال برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الزميل مهند محادين على قناة المملكة، إن فكرة رالي وادي القمر للملاحة، جاءت من خلال استكشاف مراحل باها الأردن ، في شهر آب (أغسطس) الماضي.
وأضاف: وجدنا دروبا سهلة، ومن الممكن لأي شخص استخدامها للقيادة، وقلنا حينها لماذا لا يتم استقطاب أكبر عدد من الأشخاص للمشاركة في الراليات، ممن يمتلكون سيارات الدفع الرباعي ويحبون الراليات والصحراء، ونحن مستعدون وكوادرنا جاهزة ونملك 45 فريقا وطائرات إخلاء ومستشفيات وأطباء، ومن هنا جاءت الفكرة.
وأكمل: أقول من يملك سيارة دفع رباعي ومساعد له والخوذة، يستطيع المشاركة في الرالي، ونقوم بإعطائه كتيب الرالي.. والهدف من الرالي ليست السرعة، لأن اقصى سرعة للرالي هي 70 كم / س، وفي حال تجاوز السرعة، يتم إيقاع عقوبة على المشاركين.

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