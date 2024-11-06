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حسابات نقطية لتأهل الوحدات رغم الصدارة الآسيوية.. ورقم لافت لسيزار

11/6/2024 2:47:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تربع فريق الوحدات لكرة القدم وحيدا على عرش صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2، مستغلا خسارة منافسه على الصدارة فريق الشارقة الإماراتي على يد سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف لهدف، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لثمن النهائي.
ونجح الوحدات في تكرار الفوز أول من أمس على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي 1-0، ليصل للنقطة العاشرة وفي صدارة المجموعة، فيما يتبعه الشارقة برصيد 7 نقاط، مقابل 6 نقاط لفريق سباهان أصفهان، ويتذيل استقلال دوشنبه المجموعة بلا نقاط.
وأصبح الوحدات الفريق الوحيد في مجموعته الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن، بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في واحدة، مسجلا 6 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين، ليكون الفريق الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أهدافا في مباراتين بالمجموعة.
ولن تكون مهمة الوحدات سهلة في التأهل للدور الثاني نظرا لعودة سباهان للمنافسة من جديد، وامتلاكه هو الآخر فرصة للظفر بإحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة، إذ تكفي نقطة للوحدات في حال تعادله مع سباهان اللقاء المقبل من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي.
وفي حال تعرض الوحدات للخسارة في اللقاء المقبل أمام سباهان، فإن الفوز في اللقاء الأخير هو الأمل المؤكد لـ"الأخضر" بتأهله للدور الثاني، حيث إن تعادل الوحدات مع الشارقة في المواجهة الأخيرة بينهما، وفوز الشارقة إن حصل على استقلال دوشنبه في الجولة الخامسة، سيجعلان الفريقين متساويين بالنقاط برصيد 11 نقطة، وسيتم اللجوء لفارق المواجهات بعدد الأهداف في حالة التعادل، وفارق الأهداف في حال نهاية المباراة بالنتيجة ذاتها لمباراة الذهاب، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل 2-2.
وينتظر الوحدات خدمة نفسه بنفسه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة أمام سباهان أصفهان بالفوز أو التعادل، وفي حال الخسارة، فإنه سيدخل بحسابات معقدة تجعله في موقف حرج باللقاء الفاصل بينه وبين الشارقة، مع اعتبار استقلال دوشنبه خاسرا في مباراتيه، أما في حال تحقيق الاستقلال نتيجة إيجابية في أي مباراة مقبلة، فإن الحسابات ستكون مختلفة وأسهل لـ"الأخضر".
وعلى الرغم من الأداء الباهت للفريق خلال مجريات الشوط الأول، وغياب الخطورة على مرمى المنافس، إلا أن الوحدات استطاع وبأقل مجهود الخروج بالنقاط كاملة من مواجهة استقلال دوشنبه الذي كان عنيدا، حسب ما وصفه مدرب الوحدات رأفت علي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.
وظهرت خطورة الوحدات على مرمى المنافس في الشوط الثاني عبر اللاعب مهند سمرين في أكثر من محاولة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليظهر المهاجم السنغالي أوسينو سيزار كعادته في المباريات الآسيوية، ويسجل هدفا من تسديدة زاحفة قوية أخطأ الحارس المنافس بالتعامل معها، وسكنت الشباك.
ويملك سيزار رقما لافتا في البطولة القارية، حيث سجل 4 أهداف من 6 محاولات له على المرمى في جميع المباريات، بمعدل تهديفي هدف في كل مباراة، ما يثبت أفضليته على بقية اللاعبين الأجانب الذي يضمهم الوحدات بالموسم الحالي.
ويقدم سيزار منذ حضوره للوحدات مستويات جيدة على الصعيدين المحلي والقاري، إلا أن توهجه في دوري أبطال آسيا، وتواجده بالموعد في كل مباراة منحه صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، والحصول على جائزة رجل المباراة في 3 مباريات.
ويستعد الوحدات للعودة للمنافسات المحلية عبر بوابة درع الاتحاد، حيث سيواجه شباب الأردن في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات الإثنين المقبل بلقاء حاسم للطرفين، وسيبحث من خلاله كل فريق عن الفوز والتأهل للدور نصف النهائي، إلى جانب الحسين إربد عن المجموعة الأولى.

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