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النشامى يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهتي العراق والكويت

11/6/2024 2:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم معسكرا تدريبيا مغلقا في أحد فندق العاصمة عمان، ويبدأ تدريباته والتي تستمر في عمان لغاية يوم الثلاثاء المقبل، قبل السفر في طائرة خاصة، لمواجهة منتخبي العراق والكويت، في إطار منافسات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب العراقي في مدينة البصرة العراقية يوم الخميس المقبل، ثم يواجه منتخب الكويت في العاصمة الكويت يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
وينتظر أن يكون المدير الفني للمنتخب، المغربي جمال سلامي، أعلن في ساعة متأخرة من ليلة أمس تشكيلة النشامى للمواجهتين التي تريث في الكشف عنها لغاية نهاية مباراة فريق الحسين إربد وناساف في دوري أبطال آسيا التي جرت أمس، للتأكد من جاهزية اللاعبين المختارين الفنية والبدنية.
وحسب خطة إعداد المنتخب يجرى“النشامى” اليوم تدريباته عل ملعب“البتراء” بمدينة الحسين للشباب بحضور اللاعبين المحليين والمحترفين، الذين بدأوا بالتوافد إلى عمان قبل يومين للالتحاق بالمنتخب قبل بداية فترة التوقف الدولية، والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي، على أن تكتمل صفوف النشامى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه.
ويعول سلامي على جاهزية اللاعبين كافة، خصوصا النجمين موسى التعمري ويزن النعيمات لإنجاز المهمتين الصعبتين أمام المنتخبين العراقي والكويتي، والعودة بأكبر غلة من النقاط، تساهم في تعزيز حظوظه بالتأهل المباشر للمونديال.
وطمأن التعمري الجهاز الفني على جاهزيته بعد أن شارك كبديل في مباراة فريقه مونبلييه أمام نظيره لوهافر في منافسات الدوري الفرنسي، كما أرسل التعمري رسالة للجماهير، عبر حسابه الرسمي على“إنستغرام”، وقال:“أحببت أن أطمئنكم بأن وضعي بخير، وإصابتي في تحسن الحمد لله. الفترة الأخيرة كانت متعبة، وعملت فوق طاقتي حتى أكون حاضراً مع المنتخب والنادي خلال الفترة المقبلة. بالنسبة لإصابتي، الحمد لله في تحسن، وأحتاج لبعض الوقت مع العلاج واللعب، وإن شاء الله أكون في وضع أفضل. راجع بقوة. دعواتكم. وشكراً على رسائلكم اللطيفة”.
وتؤكد مصادر قريبة من المنتخب، أن النعيمات نجم فريق العربي القطري جاهز للمواجهين، وأن العملية الجراحية التي اجراها بيده قبل أيام لن تؤثر على مشواره مع“النشامى”، وسيكون حاضرا في المعسكر مع رفاقه، فيما يبحث سلامي عن تعويض لاعب الوسط نجم فريق سيلانجور الماليزي نور الدين الروابدة، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وكان سلامي، قال في تصريحات إعلامية سابقة عن مواجهتي العراق والكويت:“سنلعب خارج القواعد، ولدينا الخبرة الكافية للعب في الخارج، ومباراة فلسطين خير دليل والتي فزنا فيها 3-1”.
وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تقدم المنتخب الوطني للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، ويحل منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، متقدما على الكويت (3 نقاط) وفلسطين (نقطتان).
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

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