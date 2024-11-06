النشامى يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهتي العراق والكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم معسكرا تدريبيا مغلقا في أحد فندق العاصمة عمان، ويبدأ تدريباته والتي تستمر في عمان لغاية يوم الثلاثاء المقبل، قبل السفر في طائرة خاصة، لمواجهة منتخبي العراق والكويت، في إطار منافسات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب العراقي في مدينة البصرة العراقية يوم الخميس المقبل، ثم يواجه منتخب
الكويت في العاصمة الكويت يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
وينتظر أن يكون المدير الفني للمنتخب، المغربي جمال سلامي، أعلن في ساعة متأخرة من ليلة أمس تشكيلة النشامى للمواجهتين التي تريث في الكشف عنها لغاية نهاية مباراة فريق الحسين إربد وناساف في دوري أبطال آسيا التي جرت أمس، للتأكد من جاهزية اللاعبين المختارين الفنية والبدنية.
وحسب خطة إعداد المنتخب يجرى“النشامى” اليوم تدريباته عل ملعب“البتراء” بمدينة الحسين للشباب بحضور اللاعبين المحليين والمحترفين، الذين بدأوا بالتوافد إلى عمان قبل يومين للالتحاق بالمنتخب قبل بداية فترة التوقف الدولية، والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي، على أن تكتمل صفوف النشامى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه.
ويعول سلامي على جاهزية اللاعبين كافة، خصوصا النجمين موسى التعمري ويزن النعيمات لإنجاز المهمتين الصعبتين أمام المنتخبين العراقي والكويتي، والعودة بأكبر غلة من النقاط، تساهم في تعزيز حظوظه بالتأهل المباشر للمونديال.
وطمأن التعمري الجهاز الفني على جاهزيته بعد أن شارك كبديل في مباراة فريقه مونبلييه أمام نظيره لوهافر في منافسات الدوري الفرنسي، كما أرسل التعمري رسالة للجماهير، عبر حسابه الرسمي على“إنستغرام”، وقال:“أحببت أن أطمئنكم بأن وضعي بخير، وإصابتي في تحسن الحمد لله. الفترة الأخيرة كانت متعبة، وعملت فوق طاقتي حتى أكون حاضراً مع المنتخب والنادي خلال الفترة المقبلة. بالنسبة لإصابتي، الحمد لله في تحسن، وأحتاج لبعض الوقت مع العلاج واللعب، وإن شاء الله أكون في وضع أفضل. راجع بقوة. دعواتكم. وشكراً على رسائلكم اللطيفة”.
وتؤكد مصادر قريبة من المنتخب، أن النعيمات نجم فريق العربي القطري جاهز للمواجهين، وأن العملية الجراحية التي اجراها بيده قبل أيام لن تؤثر على مشواره مع“النشامى”، وسيكون حاضرا في المعسكر مع رفاقه، فيما يبحث سلامي عن تعويض لاعب الوسط نجم فريق سيلانجور الماليزي نور الدين الروابدة، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وكان سلامي، قال في تصريحات إعلامية سابقة عن مواجهتي العراق والكويت:“سنلعب خارج القواعد، ولدينا الخبرة الكافية للعب في الخارج، ومباراة فلسطين خير دليل والتي فزنا فيها 3-1”.
وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تقدم المنتخب الوطني للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، ويحل منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، متقدما على الكويت (3 نقاط) وفلسطين (نقطتان).
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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