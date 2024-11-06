الإهمال العاطفي في الطفولة قد يؤدي إلى السكتة الدماغية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة تورنتو University of Toronto بكندا، عن مخاطر الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة واحتمالية ارتباطه بمشكلات صحية عضوية خطيرة لاحقاً في البلوغ، مثل السكتة الدماغية والانسداد الرئوي (COPD) وضعف الإدراك والاكتئاب.
وحذرت الدراسة التي نُشرت في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي في دورية ((Child Abuse and Neglect))، المعنية بمواضيع الاعتداء على الطفل وإهماله، من عدم الالتفات بالشكل الكافي إلى مشكلة الإهمال لأنها ليست بنفس وضوح الاعتداء المباشر، سواء كان بدنياً أو جنسياً.
العواقب الصحية للإهمال العاطفي
دقّق الباحثون في عينة كبيرة تضم أكثر من 41 ألفاً من البالغين في الولايات المتحدة مأخوذة من دراسة مسحية سابقة لرصد عوامل الخطر المؤدية إلى مشكلات سلوكية في عام 2021، وتبين وجود روابط مهمة بين الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة والكثير من المشكلات الصحية في البالغين بعد تثبيت بقية العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتيجة، مثل العمر والجنس والعرق والعامل الجيني وطبيعة العمل.
وظهر أن مشكلات الصحة البدنية في الأغلب أخذت مساراً مزمناً، وشملت ضَعف الصحة العامة ومشكلات مزمنة في الرئة وتكرار نوبات الربو الشعبي وحدوث إعاقات مختلفة بشكل تدريجي مثل ضعف السمع وضعف البصر وأيضاً ضعف الإدراك نتيجة تدني الحالة النفسية، وحدوث جلطات في المخ. كما ارتبط الإهمال بمشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب.
مساعدة للأطفال المهملين
اهتم الباحثون بشكل خاص بتحديد العوامل التي يمكن أن تساعد هؤلاء الذين عانوا من الإهمال في طفولتهم. وعلى وجه التحديد كان هناك عاملان لعبا دوراً كبيراً في مساعدة الأطفال ضحايا الإهمال.
العامل الأول هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مرحلة البلوغ، والآخر وجود شخصية داعمة من البالغين في أثناء الطفولة. وظهر أن الأشخاص الذين يكملون الدراسة ولا يتركون المدرسة هم أقل عُرضة لهذه المشكلات الصحية إلى حد ما، ومع التعليم الأفضل يحصلون على وظائف واستقرار مالي. وأيضاً فإن وجود شخص داعم يحقق التوازن العاطفي للطفل ويُشعره بالاهتمام وعدم الرفض.
إهمال عاطفي غير مقصود
أوضحت الدراسة أن الإهمال العاطفي يمكن أن يحدث من دون قصد مسبق من الوالدين ويتسبب في شعور الطفل بالرفض. وهناك كثير من الأمور المؤدية إلى الإهمال العاطفي يجب على الأباء عدم ممارستها حمايةً لأبنائهم مثل:
- انعدام ((التوافر العاطفي)): بمعنى عدم الاستجابة العاطفية لمشاعر الطفل أو عدم الوجود وقت الاحتياج بسبب الانشغال الدائم، مما يجعل من الصعب على الأطفال التواصل مع الآباء على المستوى العاطفي.
- تجاهل المشاعر أو رفضها: عندما يعبّر الأطفال عن مشاعرهم يتجاهل الآباء هذه المشاعر أو يقللون من شأنها أو يرفضونها تماماً مثل أن يقول الأب: ((يجب أن تتوقف عن البكاء)) فوراً، أو ((لم تعد صغيراً للاهتمام بمثل هذه الأمور)).
- غياب التلامس الجسدي مع الطفل: وهو خطأ يقع فيه كثير من الآباء خصوصاً في المجتمعات المحافظة، لأن المودة الجسدية مثل العناق أو القبلات أو اللمسة المريحة لها أثر كبير في تخفيف الضغط النفسي على الطفل وإشعاره بالحب وأنه مرغوب فيه.
- عدم الاهتمام الكافي: في كثير من الأحيان يتعامل الآباء باستخفاف مع اهتمامات الطفل المختلفة وأحاديثه ومشكلاته البسيطة ومخاوفه أو الاحتفال بإنجازاته، مما يولد حاجزاً نفسياً بين الآباء وأطفالهم.
- عدم التشجيع: يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها لأن عدم التشجيع يعوق احترام الطفل لذاته وشعوره بقيمة الذات.
في النهاية نصحت الدراسة الآباء بضرورة الاهتمام بالأمور البسيطة التي يمكن أن تؤثر بالسلب على علاقتهم بأطفالهم وضرورة مشاركة الطفل كل تفاصيل حياته وتقديم الدعم النفسي له. وكالات
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