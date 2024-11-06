الإهمال العاطفي في الطفولة قد يؤدي إلى السكتة الدماغية

كشفت دراسة حديثة لباحثين من تورنتو University of Toronto بكندا، عن مخاطر الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة واحتمالية ارتباطه بمشكلات صحية عضوية خطيرة لاحقاً في البلوغ، مثل السكتة الدماغية والانسداد الرئوي (COPD) وضعف الإدراك والاكتئاب.



وحذرت الدراسة التي نُشرت في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي في دورية ((Child Abuse and Neglect))، المعنية بمواضيع الاعتداء على الطفل وإهماله، من عدم الالتفات بالشكل الكافي إلى مشكلة الإهمال لأنها ليست بنفس وضوح الاعتداء المباشر، سواء كان بدنياً أو جنسياً.



العواقب الصحية للإهمال العاطفي

دقّق الباحثون في عينة كبيرة تضم أكثر من 41 ألفاً من البالغين في الولايات المتحدة مأخوذة من دراسة مسحية سابقة لرصد عوامل الخطر المؤدية إلى مشكلات سلوكية في عام 2021، وتبين وجود روابط مهمة بين الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة والكثير من المشكلات الصحية في البالغين بعد تثبيت بقية العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتيجة، مثل العمر والجنس والعرق والعامل الجيني وطبيعة العمل.



وظهر أن مشكلات الصحة البدنية في الأغلب أخذت مساراً مزمناً، وشملت ضَعف الصحة العامة ومشكلات مزمنة في الرئة وتكرار نوبات الربو الشعبي وحدوث إعاقات مختلفة بشكل تدريجي مثل ضعف السمع وضعف البصر وأيضاً ضعف الإدراك نتيجة تدني الحالة النفسية، وحدوث جلطات في المخ. كما ارتبط الإهمال بمشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب.



مساعدة للأطفال المهملين

اهتم الباحثون بشكل خاص بتحديد العوامل التي يمكن أن تساعد هؤلاء الذين عانوا من الإهمال في طفولتهم. وعلى وجه التحديد كان هناك عاملان لعبا دوراً كبيراً في مساعدة الأطفال ضحايا الإهمال.



العامل الأول هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مرحلة البلوغ، والآخر وجود شخصية داعمة من البالغين في أثناء الطفولة. وظهر أن الأشخاص الذين يكملون الدراسة ولا يتركون المدرسة هم أقل عُرضة لهذه المشكلات الصحية إلى حد ما، ومع التعليم الأفضل يحصلون على وظائف واستقرار مالي. وأيضاً فإن وجود شخص داعم يحقق التوازن العاطفي للطفل ويُشعره بالاهتمام وعدم الرفض.



إهمال عاطفي غير مقصود

أوضحت الدراسة أن الإهمال العاطفي يمكن أن يحدث من دون قصد مسبق من الوالدين ويتسبب في شعور الطفل بالرفض. وهناك كثير من الأمور المؤدية إلى الإهمال العاطفي يجب على الأباء عدم ممارستها حمايةً لأبنائهم مثل:



- انعدام ((التوافر العاطفي)): بمعنى عدم الاستجابة العاطفية لمشاعر الطفل أو عدم الوجود وقت الاحتياج بسبب الانشغال الدائم، مما يجعل من الصعب على الأطفال التواصل مع الآباء على المستوى العاطفي.



- تجاهل المشاعر أو رفضها: عندما يعبّر الأطفال عن مشاعرهم يتجاهل الآباء هذه المشاعر أو يقللون من شأنها أو يرفضونها تماماً مثل أن يقول الأب: ((يجب أن تتوقف عن البكاء)) فوراً، أو ((لم تعد صغيراً للاهتمام بمثل هذه الأمور)).



- غياب التلامس الجسدي مع الطفل: وهو خطأ يقع فيه كثير من الآباء خصوصاً في المجتمعات المحافظة، لأن المودة الجسدية مثل العناق أو القبلات أو اللمسة المريحة لها أثر كبير في تخفيف الضغط النفسي على الطفل وإشعاره بالحب وأنه مرغوب فيه.



- عدم الاهتمام الكافي: في كثير من الأحيان يتعامل الآباء باستخفاف مع اهتمامات الطفل المختلفة وأحاديثه ومشكلاته البسيطة ومخاوفه أو الاحتفال بإنجازاته، مما يولد حاجزاً نفسياً بين الآباء وأطفالهم.



- عدم التشجيع: يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها لأن عدم التشجيع يعوق احترام الطفل لذاته وشعوره بقيمة الذات.



في النهاية نصحت الدراسة الآباء بضرورة الاهتمام بالأمور البسيطة التي يمكن أن تؤثر بالسلب على علاقتهم بأطفالهم وضرورة مشاركة الطفل كل تفاصيل حياته وتقديم الدعم النفسي له. وكالات

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