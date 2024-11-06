مع قدوم الشتاء.. كيف تتعامل مع الصدفية؟

على الرغم من أن السبب الدقيق للصدفية غير معروف، إلا أن أطباء يعتبرونها مرضًا التهابيًا بوساطة المناعة، مما يعني أن الالتهاب هو السبب الجذري لهذه الحالة.



ووفق تقرير نشره موقع "Helth lin"، يعاني ما يصل إلى 3% من البالغين في الولايات المتحدة من الصدفية، بسبب أعراضًا جلدية.



أسباب التهاب الصدفية؟

في الأشخاص المصابين بالصدفية، يتسبب خلل الجهاز المناعي في تراكم الخلايا الالتهابية في الطبقة الوسطى من الجلد، وتعمل هذه الحالة على تسريع نمو خلايا الجلد في البشرة، وهي الطبقة الخارجية من الجلد.



بحسب التقرير، فإن خلايا الجلد تنمو وتتقشر في غضون شهر، مضيفا أن هذه الحالة تتسارع وقد تحدث في غضون أيام بالنسبة للمصابين بالصدفية، وبدلاً من التساقط، تتراكم خلايا الجلد على سطح الجلد، مما يؤدي إلى أعراض غير مريحة.



وأكد التقرير، أنه على الرغم من أن الصدفية هي حالة جلدية، فإن الالتهاب المرتبط بها يؤثر على الجسم بالكامل، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل الصدفي.



علاج التهاب الصدفية؟

وأشار التقرير، إلى إمكانية تقليل الالتهاب للأشخاص من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي مما يساعد في تقليل الأعراض، وذلك على الرغم من أن الالتهاب في الصدفية يرجع إلى خلل في الجهاز المناعي.



ونصح التقرير، باستخدام هذه الطرق، ليتمكن الأشخاص المصابين بالصدفية من الحفاظ على فترة هدوء، وهي فترة طويلة دون التعرض لأعراض الصدفية.



وحدد التقرير، بعض الأدوية لعلاج الصدفية عن طريق تقليل الالتهاب، وتشمل الآتي:



- الكورتيكوستيرويدات.

- المستحضرات الموضعية.

- المستحضرات البيولوجية القابلة للحقن.

- الأدوية الفموية.



وتابع التقرير أنه في حين لا يوجد علاج لبعض حالات الصدفية حاليًا، فإن العادات التالية قد تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالصدفية وزيادة فرص الشخص في الراحة من أعراض المرض، ومنها الاعتماد على نظام غذائي جيد، إذ تمكن للتغذية السليمة الحد من تفاقم المرض.



أطعمة يجب البعد عنها

تجنب الأطعمة الالتهابية، إذ تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مواد مؤيدة للالتهابات وتؤدي إلى ظهور أعراض الصدفية، تشمل المشروبات الغازية والأطعمة شديدة المعالجة مثل:



- الوجبات الخفيفة المالحة.

- الحلويات.

- منتجات اللحوم المصنعة.



النظام الغذائي

وتعمل الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والأطعمة المغذية الأخرى على تقليل أعراض الصدفية باستمرار، إذ اقترحت دراسة أجريت على 35735 شخصًا، بما في ذلك 3557 مصابًا بالصدفية، أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا على الطراز المتوسطي كان لديهم صدفية أقل حدة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتبعوه.



الحفاظ على وزن مثالي

أكد التقرير، أن السمنة عامل خطر لتطور الصدفية، ويعاني الأشخاص المصابون بالصدفية الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أيضًا من أعراض أكثر حدة من الأشخاص ذوي الوزن المعتدل، لافتا إلى أن فقدان الوزن يساعد بشكل كبير في في تقليل أعراض الصدفية.



علاقة السمنة بالصدفة

ووفقا للتقرير، وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الأشخاص المصابين بالصدفية وزيادة الوزن أو السمنة الذين قللوا من وزن أجسامهم بنسبة 12٪ من خلال برنامج مدته 10 أسابيع شهدوا انخفاضًا بنسبة من 50 إلى 75% في شدة الصدفية، وشهد المشاركون خسارة في الوزن بلغت في المتوسط 23 رطلاً.



تطبيق عادات صحية

يمكن أن تساعد العديد من العادات في تقليل الالتهاب وتحسين أعراض الصدفية، مثل:



ـ تجنب التدخين.

- الحد من تناول الكحول.

- البقاء نشطًا.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- إدارة مستويات التوتر.



وقالت إحدى مراجعات الأبحاث، إن الأشخاص المصابين بالصدفية الذين يعيشون حياة مستقرة لديهم أعراض أكثر حدة مقارنة بالأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام. وكالات

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