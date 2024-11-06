‫الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع.. علام يدل؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشعر بعض الأشخاص بألم كوخز الإبر في الأصابع. فعلام يدل ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أن الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع قد يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها ما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي، والتي تحدث بسبب انضغاط العصب المتوسط في الرسغ، الأمر الذي يسبب وخزا وتنميلا في الأصابع.
اضطرابات الدورة الدموية
وقد يشير الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع إلى اضطرابات الدورة الدموية، التي تحدث بشكل خاص في الطقس البارد أو بسبب بعض الأمراض مثل ما تعرف بمتلازمة رينود، التي تتمثل أعراضها المميزة في اللون الأبيض للأصابع بسبب عدم وصول الدم إليها، إلى جانب الوخز والتنميل في الأصابع.
وقد يكون سبب الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع تلفيات الأعصاب بسبب نقص فيتامين "بي 12" بصفة خاصة، والتهاب المفاصل، والتهاب الأوتار، والتهاب مرقد الظفر، بالإضافة إلى الإصابات.
استشارة الطبيب
وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب إذا استمر ألم الأصابع لفترة طويلة أو ازداد سوءا أو كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل التنميل والتورم، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يساعد على علاج سبب الألم على وجه التحديد.
ويتنوع العلاج بين الأدوية المثبطة للالتهابات وجبيرة المعصم والعلاج الطبيعي. كما قد تستلزم تلفيات الأعصاب الشديدة الخضوع للجراحة. الجزيرة
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