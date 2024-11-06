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‫الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع.. علام يدل؟

11/6/2024 2:46:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يشعر بعض الأشخاص بألم كوخز الإبر ‫في الأصابع. فعلام يدل ذلك؟


‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أن الشعور ‫بألم كوخز الإبر في الأصابع قد يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها ما يعرف ‫بمتلازمة النفق الرسغي، والتي تحدث بسبب انضغاط العصب المتوسط في الرسغ، ‫الأمر الذي يسبب وخزا وتنميلا في الأصابع.


‫اضطرابات الدورة الدموية
‫وقد يشير الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع إلى اضطرابات الدورة ‫الدموية، التي تحدث بشكل خاص في الطقس البارد أو بسبب بعض الأمراض مثل ‫ما تعرف بمتلازمة رينود، التي تتمثل أعراضها المميزة في اللون الأبيض ‫للأصابع بسبب عدم وصول الدم إليها، إلى جانب الوخز والتنميل في الأصابع. ‫


‫وقد يكون سبب الشعور بألم كوخز الإبر في الأصابع تلفيات الأعصاب ‫بسبب نقص فيتامين "بي 12" بصفة خاصة، والتهاب المفاصل، والتهاب الأوتار، ‫والتهاب مرقد الظفر، بالإضافة إلى الإصابات.


‫استشارة الطبيب
‫‫وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب إذا استمر ألم الأصابع لفترة ‫طويلة أو ازداد سوءا أو كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل التنميل والتورم، ‫مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يساعد على علاج سبب الألم على وجه التحديد.‫

‫ويتنوع العلاج بين الأدوية المثبطة للالتهابات وجبيرة المعصم والعلاج ‫الطبيعي. كما قد تستلزم تلفيات الأعصاب الشديدة الخضوع للجراحة. الجزيرة

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