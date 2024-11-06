مؤيد لهاريس يمزق ثيابه بعد خسارتها في بث مباشر (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتمزيق ثيابه في بث مباشر على اليوتيوب، تعبيرا عن غضبه بخسارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام منافسها دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لحظة إعلان النتائج.
وأظهر الفيديو الذي مدته 12 ثانية موجة من الغضب والصراخ، أبداها مؤيد المرشحة الديمقراطية بسبب خسارتها في الانتخابات، حيث مزق قميصه المكتوب عليه عبارة "الرجال البيض" بالإضافة إلى اسم هاريس بالخط العريض.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، مقابل مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بحصوله على 277 صوتا. سبوتنيك
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