مؤيد لهاريس يمزق ثيابه بعد خسارتها في بث مباشر (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع لشخص يقوم بتمزيق ثيابه في بث مباشر على اليوتيوب، تعبيرا عن غضبه بخسارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام منافسها دونالد في الانتخابات الأمريكية، لحظة إعلان النتائج.

وأظهر الفيديو الذي مدته 12 ثانية موجة من الغضب والصراخ، أبداها مؤيد المرشحة الديمقراطية بسبب خسارتها في الانتخابات، حيث مزق قميصه المكتوب عليه عبارة "الرجال البيض" بالإضافة إلى اسم هاريس بالخط العريض.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، مقابل مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بحصوله على 277 صوتا. سبوتنيك

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