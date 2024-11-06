ريشة أبو حشيش تقتنص مشاهد من الطبيعة والحياة اليومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
مادبا- تسعى الفنانة
التشكيلية المادبية رنا يوسف أبو حشيش، في أعمالها، إلى التعبير عن أفكارها وهواجسها من خلال إعادة صياغة الواقع المرئي بأسلوب مميز خاص بها. تستخدم تقنيات لونية متنوعة في كل لوحة من لوحاتها الفنية، مما يسهم في توثيق مشاهد مدينة مادبا الواقعية وتقديمها بأسلوب فني يعكس وعيا أكاديميا وحسا عميقا، إذ تتميز أعمالها بالبساطة والرقي، مما يجعلها سهلة الفهم وقريبة إلى قلوب المتلقين.
تمسك التشكيلية فرشاتها لترسم من وهج الحياة لوحاتها، وتعكس جمال المناظر الطبيعية وتفاصيل الحياة اليومية؛ حيث تسعى إلى تقديم رؤية جديدة تعكس فكرها وروحها وتجربتها الإنسانية، مما يعبر عن طبيعتها وانتمائها وبيئتها، لتسهم في إثراء المشهد التشكيلي.
تدرك التشكيلية أبو حشيش، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم من الجامعة الأردنية، أن تعاملها مع أعمالها بالأسلوب الواقعي لا يكتمل إلا من خلال توافق وتكامل عنصري الشكل والمضمون، اللذين لا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضا، وهي تولي اهتماما لتحقيق التوازن بينهما، كي يظهر العمل الفني في أبهى صورة.
وتبين أن الثقافة تسهم في بلورة الوعي وتحقيق النضج العقلي لدى الفنان، بالإضافة إلى القدرة على التأمل في الأشياء، وإتقان العمل الفني. وتستلهم أبو حشيش، التي شاركت في العديد من المعارض الجماعية، رؤاها الفنية الإبداعية في تشكيل لوحاتها من الواقع وتنقل المشاعر والأحاسيس.
كما تحرص أبو حشيش، وهي عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، على تجسيد جميع مشاهد الحياة في لوحاتها، سواء كانت مليئة بالسعادة أو الحزن؛ إذ ترى أن الفن هو مزيج من الفكر والعاطفة والجمال، الذي يرفع الذائقة ويأخذ المتلقي إلى حالة من الاندماج الفكري والتذوقي.
هذا يتم من خلال إيجاد علاقات بين الأشكال والمفاهيم وصياغتها وفق سياقات جديدة تتناسب مع الحاجة الإنسانية لفن مبتكر وصيغ جديدة للتعبير. تفضل أسلوب العرض البصري الذي يتسم باستخدام أشكال تدخل في تكوين متناسق ومبسط، مع مناخ من الحرية في التعامل مع الألوان والخطوط التي تعكس عاطفتها وحساسية التلوين في العمل الفني.
وتشير إلى أن التنوع في الأشكال داخل اللوحة يعكس الواقع ووجود الإنسان، في رسالة تعبيرية تتسم بالجمال.
وتحتفظ أبو حشيش، التي تدرس حاليا الماجستير في الفنون البصرية في الجامعة الأردنية، بدفء المشاعر وبساطتها وأصالتها، وهو ما ينعكس في هويتها الفنية وتطورها. مؤكدة أن طموحاتها الإبداعية من خلال استخدام وسائل مركبة ومتنوعة تجمع بين الرسم والتلوين بلغة معاصرة للفن التشكيلي.
أنتجت أعمالا تتميز بالشعرية والإحساس، وتسعى من خلال إقامة المعارض والمنتديات الفنية الأكاديمية إلى نشر الوعي التشكيلي وتعزيز الثقافة الفنية لأبناء مدينة مادبا. كذلك توثيق المشاهد الواقعية وتقديمها بشكل فني، تحديدا في مدينة مادبا السياحية.
في ختام حديثها، تدعو التشكيلية أبو حشيش، الجهات المعنية كافة، إلى دعم فكرة مهرجان مادبا الأول للفنون التشكيلية، الذي انبثق عن بيت مادبا للفنون. كما أكدت أهمية الاهتمام بالإبداع وتوفير سبل الدعم لكل هاوٍ مبدع من أبناء مدينة مادبا.
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