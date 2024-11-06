Saturday, 09 November 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريشة أبو حشيش تقتنص مشاهد من الطبيعة والحياة اليومية

11/6/2024 2:45:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- تسعى الفنانة التشكيلية المادبية رنا يوسف أبو حشيش، في أعمالها، إلى التعبير عن أفكارها وهواجسها من خلال إعادة صياغة الواقع المرئي بأسلوب مميز خاص بها. تستخدم تقنيات لونية متنوعة في كل لوحة من لوحاتها الفنية، مما يسهم في توثيق مشاهد مدينة مادبا الواقعية وتقديمها بأسلوب فني يعكس وعيا أكاديميا وحسا عميقا، إذ تتميز أعمالها بالبساطة والرقي، مما يجعلها سهلة الفهم وقريبة إلى قلوب المتلقين.
تمسك التشكيلية فرشاتها لترسم من وهج الحياة لوحاتها، وتعكس جمال المناظر الطبيعية وتفاصيل الحياة اليومية؛ حيث تسعى إلى تقديم رؤية جديدة تعكس فكرها وروحها وتجربتها الإنسانية، مما يعبر عن طبيعتها وانتمائها وبيئتها، لتسهم في إثراء المشهد التشكيلي.
تدرك التشكيلية أبو حشيش، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم من الجامعة الأردنية، أن تعاملها مع أعمالها بالأسلوب الواقعي لا يكتمل إلا من خلال توافق وتكامل عنصري الشكل والمضمون، اللذين لا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضا، وهي تولي اهتماما لتحقيق التوازن بينهما، كي يظهر العمل الفني في أبهى صورة.
وتبين أن الثقافة تسهم في بلورة الوعي وتحقيق النضج العقلي لدى الفنان، بالإضافة إلى القدرة على التأمل في الأشياء، وإتقان العمل الفني. وتستلهم أبو حشيش، التي شاركت في العديد من المعارض الجماعية، رؤاها الفنية الإبداعية في تشكيل لوحاتها من الواقع وتنقل المشاعر والأحاسيس.
كما تحرص أبو حشيش، وهي عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، على تجسيد جميع مشاهد الحياة في لوحاتها، سواء كانت مليئة بالسعادة أو الحزن؛ إذ ترى أن الفن هو مزيج من الفكر والعاطفة والجمال، الذي يرفع الذائقة ويأخذ المتلقي إلى حالة من الاندماج الفكري والتذوقي.
هذا يتم من خلال إيجاد علاقات بين الأشكال والمفاهيم وصياغتها وفق سياقات جديدة تتناسب مع الحاجة الإنسانية لفن مبتكر وصيغ جديدة للتعبير. تفضل أسلوب العرض البصري الذي يتسم باستخدام أشكال تدخل في تكوين متناسق ومبسط، مع مناخ من الحرية في التعامل مع الألوان والخطوط التي تعكس عاطفتها وحساسية التلوين في العمل الفني.
وتشير إلى أن التنوع في الأشكال داخل اللوحة يعكس الواقع ووجود الإنسان، في رسالة تعبيرية تتسم بالجمال.
وتحتفظ أبو حشيش، التي تدرس حاليا الماجستير في الفنون البصرية في الجامعة الأردنية، بدفء المشاعر وبساطتها وأصالتها، وهو ما ينعكس في هويتها الفنية وتطورها. مؤكدة أن طموحاتها الإبداعية من خلال استخدام وسائل مركبة ومتنوعة تجمع بين الرسم والتلوين بلغة معاصرة للفن التشكيلي.
أنتجت أعمالا تتميز بالشعرية والإحساس، وتسعى من خلال إقامة المعارض والمنتديات الفنية الأكاديمية إلى نشر الوعي التشكيلي وتعزيز الثقافة الفنية لأبناء مدينة مادبا. كذلك توثيق المشاهد الواقعية وتقديمها بشكل فني، تحديدا في مدينة مادبا السياحية.
في ختام حديثها، تدعو التشكيلية أبو حشيش، الجهات المعنية كافة، إلى دعم فكرة مهرجان مادبا الأول للفنون التشكيلية، الذي انبثق عن بيت مادبا للفنون. كما أكدت أهمية الاهتمام بالإبداع وتوفير سبل الدعم لكل هاوٍ مبدع من أبناء مدينة مادبا.

MENAFN06112024000072011014ID1108858195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث