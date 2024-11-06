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شومان تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال للعام 2024

11/6/2024 2:45:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، كرمت مؤسسة عبد الحميد شومان أمس، الفائزين بجائزتيها للباحثين العرب بدورتها (42)، وأدب الأطفال بدورتها (18)، للعام 2024.
وسلمت سموها بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة صبيح المصري، والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، خلال الحفل، الجوائز والدروع على الفائزين في الجائزتين، بحضور جمع غفير ونخبة من الباحثين والمهتمين، والعديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، قالت في كلمتها: "نكرم اليوم 12 باحثا وباحثة فازوا بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ(42)، ضمن مجالات تم اختيارها بعناية من أولويات العلم العربي في مجالات العلوم جميعها، مشيرة إلى أن هذه الحقول ليست مجرد تخصصات؛ بل إنها بذور لمستقبل مشرق، نأمل أن يثمر عن تطورات مهمة لمجتمعاتنا".
وأضافت "ولأن الخيال شرارة أولى لكل اكتشاف، خصصت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال هذا العام موضوع الرواية في "أدب المغامرات"، لفتح نوافذ جديدة للأطفال واليافعين لاستكشاف الشجاعة والفضول والتحدي في عوالم مدهشة لا حدود لها. يسعدنا أن نحتفي بثلاثة فائزين نسجوا لأطفالنا عوالم تشجعهم على اكتشاف أنفسهم والتفكير بلا قيود".
وأكدت قسيسية سعي مؤسسة عبد الحميد شومان – ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، من خلال برامج الجوائز وغيرها من المبادرات، إلى ترسيخ أثر حقيقي ومستدام في المجتمع، وتضع ضمن أولوياتها دفع الباحثين نحو مجالات تمثل قمة الاهتمام العالمي، لتعزيز الاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي والعربي، في خضم الأزمات والتحديات المستمرة.
وقال رئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، الدكتور لبيب الخضرا، إن الجائزة تبوأت منذ انطلاقتها مكانة مرموقة في المشهد العِلمي العربي، وساهمت بفاعلية في دعم البحث العلمي وتحفيز الباحثين العرب على الاستمرار بجهودهم البحثية والتي تهدف لمواكبة التقدم السريع في العلوم التطبيقية والإنسانية.
وبين أنه تنافس على الجوائز هذا العام، (542) متقدما ومتقدّمة، وقد تم استبعاد (305) طلبات منها بسبب عدم مطابقتها للشروط، وبالتالي تم تحكيم (237) طلبا تحكيما عالميا من قبل لجان تحكيم متخصصة ومرموقة. ولقد تم حجب الجائزة في مجال الحكومات الذكية، مشيرا إلى أنه ساهم في تقييم الأبحاث والطلبات 36 باحثاً متخصصاً من جامعات ومؤسسات علمية عربية وعالمية.
وقال إن الفوز بهذه الجائزة العريقة يمثل فرصة للباحثين العرب لإثراء مساعيهم المهنية والبحثية وتحفيزهم على المساهمة في تطوير العلوم التكنولوجية والاجتماعية والإنسانية ومواكبة التقدم التكنولوجي العالمي.
رئيسة الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، العين هيفاء النجار، أكدت في كلمتها أن الجائزة وبعد مرور 18 عاما على إطلاقها، قدمت للعالم والعالم العربي وللأردن الحبيب 50 فائزا وفائزة من 47 دولة، و26 إصدارا، وشارك في تحكيمها 54 مقيما ومقيمة، بينما تقدم للجائزة منذ أن تأسست ما مجموعه 5306 مشاركين، و572 مشاركة لهذه الدورة من 31 دولة عربية وغير عربية.
وقالت إن هذا النوع من الأدب، يحفز العقل والمنطق وينمي القدرة على بناء الفكر البعدي والتحليل، ويسهم في بناء الخيال والأحلام والتصورات المبنية على المجازفة والتجربة والدخول في مغامرات مع قوى خارقة؛ الشرير منها والخير، على أمل أن ينتصر الخير والجمال والمحبة والحق والعدل على كافة قوى الشر التي لن نسمح لها بالانتصار، ما دامت هذه الجائزة وغيرها من مشاريع الأمل والعمل والإبداع مستمرة.
وكانت الهيئتان العلميتان للجائزتين قد أعلنتا سابقا، أسماء الفائزين بالجائزتين هذا العام، حيث فاز بجائزة أدب الأطفال، الكاتب أحمد محمد السبياع من المغرب، عن العمل المعنون "جمل أسامة"، فيما حلت بالمرتبة الثانية الكاتبة علياء أحمد عمار بن عبدالله من الجزائر، عن العمل المعنون "قمر في قبو الكتب"، وحلت بالمرتبة الثالثة الكاتبة انتصار عبد المنعم محروس حسين من مصر، عن العمل المعنون "الفتى الألماني في إجازة.
كما فاز بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، 12 باحثا وباحثة من 6 دول عربية، بـ11 موضوعا، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات: 3 من الأردن، و2 من مصر، و2 من لبنان، و2 من تونس، و2 من فلسطين و1 من الكويت، حيث فاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التصلب المتعدد" بالمناصفة بين الدكتور باسم يموت (لبنان)، والدكتور رائد الروغاني (الكويت)، كما فاز الدكتور جورج الأعرج (الأردن) عن موضوع "مقاومة مضادات الميكروبات"، وعن حقل العلوم الهندسية والتكنولوجية موضوع "النمذجة الحسابية في تحليل البيانات" فازت الدكتورة ماريت عواد (لبنان).
وعن موضوع "الروبوتات المتقدمة والأتمتة" فاز الدكتور أنيس قوبعة (تونس)، وعن حقل علوم المياه والطاقة والغذاء بموضوع "سلامة الغذاء" الدكتور أمين عليمات (الأردن)، فيما فاز عن موضوع "الزراعة الذكية" الدكتور احمد خير (مصر)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الكوارث الطبيعية: الزلازل"، فاز الدكتور نجيب ابو كركي (الأردن).
كما فاز عن موضوع "فيزياء الكم" الدكتور هشام العش (تونس)، وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية، فاز الدكتور إيلي البوري (فلسطين) عن موضوع "العملة الرقمية والمشفرة"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور بلال حمامرة (فلسطين) عن موضوع "تحليل الخطاب وحرب المصطلحات"، كما فاز بموضوع "التكنولوجيا في التعليم" الدكتور وليد الحلفاوي (مصر).

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