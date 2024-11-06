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هل تؤثر الأصوات على صحة الإنسان؟

11/6/2024 2:45:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمكن للأذن البشرية سماع مجموعة واسعة من الترددات من هدير الرعد المنخفض إلى التغريدات عالية النبرة لطائر مغرد. كل صوت ينتج اهتزازا فريدا ينتقل عبر الهواء إلى طبلة الأذن، ثم يقوم الدماغ بفك شيفرة هذه الاهتزازات إلى الأصوات التي يتعرف عليها الكائن الحي، وهي ترددات محددة لها سمعة في تعزيز الشفاء والرفاهية. تسمى هذه الترددات المحددة بترددات السولفيجيو، بحسب ما جاء في تقرير أعدته صباحات فيدا الحاصلة على درجة الماجستير في مجال الفلسفة وعلم الحيوان، والذي نشره موقع "العربية نت" عن موقع The Wire.
رنين شومان
يمكن أن يتساءل البعض عن السبب في أن ترددات السولفيجيو تنتج تأثيرات أكثر إيجابية على الجسم من أي أصوات أو نغمات أخرى، وتكمن الإجابة في رنين شومان.
في العام 1952، وثق الفيزيائي الألماني وينفريد أوتو شومان رياضيًا الرنينات الكهرومغناطيسية الموجودة بين سطح الأرض والغلاف الأيوني - الجزء المشحون كهربائيًا من الغلاف الجوي للأرض. اكتشف شومان أن هذه الموجات الكهرومغناطيسية، التي تنشأ من تفريغات البرق، تأتتي عند تردد منخفض يتراوح بين 7.86 هرتز إلى 8 هرتز. وحدد أن هذا التردد هو في الأساس نبضات قلب الأرض. ومنذ ذلك الحين تمت صياغته باسم رنين شومان نسبة إلى مؤسسه.
الإنسان حقل طاقة
وفقًا للأبحاث الموجودة، فإن التردد الطبيعي لجسم الإنسان الواقف هو حوالي 7.5 هرتز وتردد وضعية الجلوس هو عمومًا 4-6 هرتز. إن الإنسان حقل طاقة حي، حيث يتكون الجسم من جزيئات منتجة للطاقة، كل منها في حركة مستمرة.
لذا، مثل كل شيء وكل شخص آخر في الكون، إن الإنسان طاقة تهتز. باستخدام مجهر القوة الذرية، اكتشف الباحثون اهتزازات على مقياس النانو. تولد هذه الاهتزازات موجات طاقة كهرومغناطيسية. وتوصل الباحثون إلى أن الاهتزازات والطاقة الكهرومغناطيسية المرتبطة بها تسبب تغييرات في خلايا الجسم، والتي يمكن أن تؤثر بعد ذلك على كيفية عمله، على سبيل المثال، تؤدي الأفكار المقلقة إلى إطلاق هرمونات التوتر التي تحفز معدل ضربات القلب على التسارع أو التباطؤ. تؤثر اهتزازات الصوت في الموسيقا أيضًا على الأفكار والعواطف وأنظمة الجسم.
الرنينات والموجات الدماغية
قام خليفة شومان، المرشح للدكتوراه هربرت كونيغ، بخطوة أبعد في هذا البحث. درس العلاقة بين رنين شومان واكتشف أنها تتطابق مع مستويات مختلفة من نشاط الدماغ البشري من خلال مقارنة تسجيلات تخطيط كهربية الدماغ بالحقول الكهرومغناطيسية للأرض. توصل كونيغ إلى أن الرنينات تطابق حالات الموجات الدماغية الخمس المختلفة: دلتا، ثيتا، ألفا، بيتا وغاما. إنها حالات الموجات الدماغية التي تحدث بشكل طبيعي أثناء جميع الأنشطة اليومية من النوم إلى الإبداع إلى التعلم. كما تدعم الأبحاث نتائج كونيغ التي تؤكد التشابه المذهل بين رنين شومان ونشاط الدماغ البشري. إضافة إلى ذلك، تم العثور على رنين آخر يوفر التزامن لوظائف الدماغ العالية. تشير الأبحاث إلى أن الموسيقا يمكن أن تؤثر على الإنسان كثيرًا. يمكن أن تؤثر على المرض، الاكتئاب، الإنفاق، الإنتاجية وإدراكه للعالم. ورجحت نتائج بعض الأبحاث أنها يمكن أن تزيد من الأفكار العدوانية أو تشجع الجريمة.
تأثير فسيولوجي ونفسي
تم توثيق التأثيرات الفسيولوجية والنفسية للاستماع إلى الموسيقا لدى البشر. كما بحثت الدراسات، التي تستخدم نماذج حيوانية، في التغيرات الناجمة عن الموسيقا في علم وظائف الأعضاء والإدراك وكيمياء الدماغ والشكل، مما يشير إلى أن تأثير الموسيقا على الحيوانات ربما يكون مشابهًا لتأثيراتها على البشر. يتأثر سلوك الحلب وإنتاج الحليب لدى الحيوانات في المزرعة، بما يشمل الأبقار والجاموس بالموسيقا.
علاج الأمراض بالموسيقا
كان العلماء على دراية بالتأثيرات الصوتية على صحة الإنسان ورفاهيته منذ قرون. إن إحدى الطرق الأكثر شهرة، التي يمكن استخدام الصوت بها للشفاء، هي من خلال تجربة موجات الدماغ والتي تعد فعالة لمشاكل صحية مختلفة، بما يشمل القلق، الاكتئاب، الأرق والألم المزمن. تردد 7.83 هرتز - تردد موجة الدماغ ألفا / ثيتا هو حالة استرخاء وحالمة ونعاس وهي أيضًا عندما يحدث تجديد الخلايا والشفاء. ليس مستغربا أن الأشخاص في الوقت الحاضر، وخاصة في المدن الكبرى، غير متوازنين ومنزعجين ومتفاعلين وغاضبين، وتتزايد الأمراض بأعداد فلكية. إنه زمن التكنولوجيا، حيث تنتشر أطوال موجية سطحية تعطل تردد الأرض الطبيعي.

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