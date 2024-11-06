85 ألف طن من القنابل أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أكثر من 85 ألف طن من القنابل، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، بحسب ما أفادت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء.



وبحسب البيان قالت السلطة، إن "الرقم يتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم في عدوانه المتواصل كافة أنواع الأسلحة والقذائف، أبرزها الفسفور الأبيض المحرم دوليا، والذي سبب أضرارا بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية.



وأشارت الى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه، وأدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية، تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة.



وفي الضفة الغربية، قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن المستوطنات تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية.



وأظهرت بيانات السلطة في تقريرها أن التدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تمثل خطرا كبيرا على البيئة الفلسطينية، حيث تلحق المخلفات الناتجة عن التدريبات الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، لافتة إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي تتعرض للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر.



ودعت جودة البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، مشددة على أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث.