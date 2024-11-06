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الأردن يستعرض في جنيف دوره بمناهضة جريمة التعذيب

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قدم المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موازيا للتقرير الرابع المقدم من الأردن، خلال أعمال الدورة 81 للجنة مناهضة التعذيب المنعقدة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول قائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة.


وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن المفوض العام، جمال الشمايلة، قدم خلال جلسة مغلقة خصصتها اللجنة للمركز بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن، عرضا للتشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بمناهضة جريمة التعذيب والتطورات الإيجابية التي شهدها الأردن في هذا السياق.


وقدم الوفد المرافق، بحضور مفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، إجاباته عن أسئلة اللجنة حول إعمال وإنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب في الأردن.


يشار إلى أن الأردن قدم تقريره الرابع إلى لجنة مناهضة التعذيب، ويخضع للمراجعة في هذا الإطار خلال الفترة من 7-8 الشهر الحالي، حيث ستقدم اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها الختامية للحكومة.

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