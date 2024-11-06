Saturday, 09 November 2024 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توضيح من العمل حول إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية التي أعلنها وزير العمل خالد البكار تشمل تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المنتهية أو الملغية قبل تاريخ 2023/12/31.


وبين الزيود أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تشمل تصاريح العمل بعد 2024/1/1.

MENAFN06112024000072011014ID1108858181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث