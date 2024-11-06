توضيح من العمل حول إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية التي أعلنها العمل خالد البكار تشمل تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المنتهية أو الملغية قبل تاريخ 2023/12/31.



وبين الزيود أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تشمل تصاريح العمل بعد 2024/1/1.