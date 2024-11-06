توضيح من العمل حول إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية

توضيح من العمل حول إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية
التاريخ
11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية التي أعلنها وزير العمل خالد البكار تشمل تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المنتهية أو الملغية قبل تاريخ 2023/12/31.
وبين الزيود أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تشمل تصاريح العمل بعد 2024/1/1.
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