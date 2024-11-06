Saturday, 09 November 2024 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الميداني الأردني نابلس /٤ يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/٤، تقديم دورها الطبي والإنساني للمراجعين هناك.


وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني مع مختلف الحالات التي تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.


وبين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (16696) حالة، منها (96) عملية كبرى و(84) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 139444 حالة مرضية.


بدوره، أشار قائد قوة المستشفى إلى أن المستشفى الميداني يحتوي على عيادات طبية من مختلف التخصصات، مثل عيادة أطفال، نسائية، باطنية، جراحة، عظام، جلدية، عيون، أذنية، أسنان، طب عام، بالإضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبراً للأشعة والتعقيم وصيدلية وقسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.


من جانبهم أشاد أهالي مدينة نابلس بالجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم معهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها.

MENAFN06112024000072011014ID1108858179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث