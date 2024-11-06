الميداني الأردني نابلس /٤ يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/٤، تقديم دورها الطبي والإنساني للمراجعين هناك.



وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني مع مختلف الحالات التي تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.



وبين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (16696) حالة، منها (96) عملية كبرى و(84) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 139444 حالة مرضية.



بدوره، أشار قائد قوة المستشفى إلى أن المستشفى الميداني يحتوي على عيادات طبية من مختلف التخصصات، مثل عيادة أطفال، نسائية، باطنية، جراحة، عظام، جلدية، عيون، أذنية، أسنان، طب عام، بالإضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبراً للأشعة والتعقيم وصيدلية وقسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.



من جانبهم أشاد أهالي مدينة نابلس بالجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم معهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها.