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العيسوي يلتقي وفدا نسائيا من الزرقاء

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن يبذل جهودا مكثفة ومتواصلة من أجل التوصل لوقفٍ دائم لإطلاق النار، وإيصال مساعدات إنسانية، لجميع أنحاء قطاع غزة، وبشكل كافٍ ومستدام.
وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق عملية لإعادة إعماره، في سياق نظرة شاملة تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية سيدات الزرقاء لتمكين المرأة والطفل الخيرية.

وقال أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.


واستعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، على مختلف الصعد والمستويات، مشيرا إلى أن الأردن كان السباق في تقديم الدعم السياسي والإنساني، وكان دوره رياديا وحظي بتقدير واحترام على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد العيسوي أن الأردن، وتجسيدا لواجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية إلى غزة، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية، بجميع المستلزمات الطبية والعلاجية نصرة ودعما للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت، بهذا الصدد، إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، التي تهدف إلى مساعدة الذين تعرضوا لبتر في الأطراف، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى تجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وبخصوص ما يتعرض له لبنان الشقيق، قال العيسوي إن جلالة الملك، يؤكد باستمرار على وقوف الأردن الثابت مع لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، ووجه جلالته بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.

وأكد العيسوي أهمية مساعي ودور جلالة الملكة رانيا العبدالله، جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الداعمة لمواقف الأردن وجهود جلالة الملك.

بدورهن، أعربت المتحدثات عن فخرهن بمواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن مواقف جلالة الملك، ليست بغريبة عن الهاشميين، الذي ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها.

وأكدن أن الأردن سيبقى وفيا لرسالة الثورة العربية الكبرى، حريصا على النهوض بواجبه من أجل دعم الأشقاءء الفلسطينيين، لإستعادة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحن أن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه قضايا أمتهم، يحملون أمانة الدفاع عن فلسطين وأهلها، والوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أكدن، أنهن، كما جميع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، يقفن خلف جلالة الملك، داعمات لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأن الأردنيين، بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، سيكونون، جنودا أوفياء في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وتعزيز منعته وحماية مسيرته.

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