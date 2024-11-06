الأردن والناتو يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وحلف الناتو، خاصة في مجالات التحليل الاستراتيجي، والتخطيط، والدبلوماسية العامة، وإدارة الأزمات.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وإيجاد أفق سياسي
لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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