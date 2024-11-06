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الأردن والناتو يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وحلف الناتو، خاصة في مجالات التحليل الاستراتيجي، والتخطيط، والدبلوماسية العامة، وإدارة الأزمات.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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