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العيسوي يعزي آل دهشان

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل دهشان بوفاة أحمد حسين دهشان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل دهشان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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