المومني: الوصاية الهاشمية امتداد للعهدة العمرية

عمان- قال الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "إن الأردن القوي والمستقر بمؤسساته هو الأقدر على مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه لن نقبل بالمساس بالأمن الوطني الأردني تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون الأردن ساحة حرب للصراع بين الدول، وأن أمن الأردن وأمن حدوده واستقراره أساسي وسيادي ولن نسمح بالمساس به من قبل أي كان".



حديث المومني جاء خلال لقائه وفداً من كلية الحقوق في القدس الفلسطينية من مدينة القدس، وذلك ضمن جولة لهم في المملكة من خلال المخيم الحقوقي الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة.

وأضاف أن هدف قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لا يأتي فقط من باب الالتزام السياسي والأخلاقي والإنساني وتنفيذ أحكام القانون الدولي، وإنما لأن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقابلة للحياة مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى كما دوماً قضية الأردن الأولى والمركزية.

وأشار المومني إلى أن هناك روابط مصيرية بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وعلاقات قوية وتاريخية، مؤكداً أن الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني والعدوان الغاشم عليه واعتداءات المتطرفين وسياسات الحكومة الإسرائيلية بالانتقاص من حقه في الحصول على الكرامة الإنسانية وحق تقرير المصير وسياسات التهجير كان وما يزال محل إدانة أردنية وعالمية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية غير مدركة لحقيقة تاريخية بأن الشعب الفلسطيني لا يريد قيام دولته إلا على أرضه وترابه الوطني والحصول على حقوقه الإنسانية والسياسية كاملة.

واستعرض المومني الدور الأردني في إسناد الشعب الفلسطيني في عمليات الإغاثة للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

وأكد أن الأردن الدولة الوحيدة التي لا تترك منبراً عالمياً إلا وتحدثت من خلاله عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه وضرورة إيقاف العدوان الغاشم عليه.

كما أكد أن الأردن هو الجسر الأساسي للمساعدات التي تذهب إلى الضفة الغربية وغزة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، مشيراً إلى أن عدد الإنزالات الجوية الأردنية بلغ نحو 122 إنزالاً و266 إنزال مساعدات من دول شقيقة، بالإضافة إلى 3852 شاحنة مساعدات إغاثية عبرت الحدود الأردنية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبين أن عمليات الإغاثة الأردنية تعتبر ثالث أكبر عملية إغاثة تجري من خلال جيش في العالم منذ عملية إغاثة برلين عام 1949 بالحرب العالمية الثانية.

وأضاف المومني أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإغاثية تأتي من خلال سلاح الجو الملكي، والشاحنات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية والمستشفيات الميدانية من خلال الخدمات الملكية الطبية ومنها مستشفيان في غزة ومستشفى الجراحة والتوليد الذي اطلع جلالة الملك على التحضيرات له مؤخراً ويتوقع الانتهاء من إنشائه قريباً، ومستشفى في نابلس ومركز جراحي في رام الله وآخر في جنين، إضافة إلى مبادرة الأمل لتركيب الأطراف الصناعية.

وقال "دبلوماسيتنا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني فاعلة وقوية ونشطة وشجاعة والأكثر جرأة وكنا أول من تحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية بأنها جرائم حرب وكيف يحرم الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه المتمثلة بالطعام والماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وتأكيدا لجلالة الملك المتكررة والمستمرة وفي كل المنابر عما يجري هناك من ظلم وقمع".

وأضاف "إنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة ولا حل لهذا الصراع إلا بإحقاق العدالة المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن السياسات الإسرائيلية لا يمكنها تحقيق الاستقرار والأمن ببناء الجيوش وشراء الأسلحة الفتاكة واستعمالها ضد المدنيين العزل، بل الاستقرار يتحقق من خلال إعطاء الفلسطينيين حقهم وكرامتهم وسيادتهم ودولتهم.

وأكد المومني أنه لن يعم السلام في المنطقة حتى لو وقعت إسرائيل اتفاقيات سلام مع 56 دولة إسلامية وعربية، ما لم يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضمان أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

ولفت المومني إلى أنه تم تسخير الجهود الإعلامية الأردنية بشتى الطرق إلى جانب الجهود الدبلوماسية في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمعركة الإعلامية المدافعة عن الشعب الفلسطيني والتي يقودها جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد من خلال مقابلاتهم التي كانت تتحدث بلسان حال كل إنسان حر وعربي شريف، مؤكداً أن هذا جزء من موقفنا وقناعتنا وجزء من ثوابتنا الوطنية الأصيلة.

وأضاف أن للقدس مكانة خاصة عند الأردنيين والمسلمين جميعاً وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية موقف ثابت للأردن لن يتغير ولن يتبدل.

وأشار المومني إلى الاتفاق الذي جرى بين جلالة الملك بصفته عميد البيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتأكيد على أن السيادة فلسطينية والمسؤولية عربية إسلامية والوصاية هاشمية، لذلك يقوم الأردن دائماً بكل ما يستطيع لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وتطرق المومني إلى خطاب جلالة الملك فيما يخص أوضاع المسيحيين في القدس وتناقص أعدادهم بسبب الاضطهاد الذي يتعرضون له، مشيراً إلى التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود الذي بدأ منذ نحو 1400 عام، حيث كانوا يعيشون جنباً إلى جنب بسلام واستقرار في ثلاثة أحياء منذ العهدة العمرية التي أعطت الأمان لسكان المدينة المقدسة، مؤكداً أن الوصاية الهاشمية هي امتداد للعهدة العمرية وهذا واجبنا للحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية في أن تكون رمزاً للسلام.

وأكد على مسؤولية وتعاون جميع الأطراف في سبيل إيصال الحقيقة للعالم وتسخير جميع الأدوات المتاحة لذلك وجميع الوسائل الممكنة، وضرورة العمل على ذلك بمهنية واحترافية عالية من خلال التحدث مع العالم بلغة يفهمها لإيصال الصورة الحقيقية عما يجري من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نتج ذلك عن تعاطف كبير من كمية الجرائم وحجم الخسائر في الأرواح في الاعتداءات والجرائم التي تمارسها إسرائيل.

من جهته، رحب أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة بالوفد الممثل بالدكتور عيسى النواصرة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس والكادر الإداري المرافق وطلاب الكلية، مؤكداً على واجبهم المتمثل في دفاعهم عن حقوق الشعب الفلسطيني بعد تخرجهم في المحافل الدولية، مشيراً إلى تقديم الأردن لملف مهم جداً للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بما يجري من جرائم حرب في غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن وزارة الاتصال الحكومي جاءت ثمرة من ثمرات خارطة تحديث القطاع العام، حيث وجه جلالة الملك الحكومة الأردنية بضرورة إنجازها بحيث يكون القطاع العام والإدارة العامة قادرة على الاستجابة لمشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إضافة إلى أن عمليات الاتصال والتواصل أصبح لديها مفاهيم أشمل وأوسع من الاتصال التقليدي، وخاصة في ظل انتشار الإعلام الرقمي الذي بدأ يأخذ مساحة كبيرة في الفضاء الإعلامي. -(بترا)