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الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

11/6/2024 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين المقبلين.
وحذرت المديرية من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم، من خلال الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
وشددت على أهمية التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها في حال استخدامها، والى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة. -(بترا)

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