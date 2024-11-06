الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين المقبلين.
وحذرت المديرية من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم، من خلال الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
وشددت على أهمية التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها في حال استخدامها، والى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة. -(بترا)
MENAFN06112024000072011014ID1108858174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.