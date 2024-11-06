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التعليم في الجامعات الأردنية والذكاء الاصطناعي

11/6/2024 2:44:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. علي عبدالله الروضان







أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في العديد من المجالات، ومنها مجال التعليم. فالقدرة على استخدام هذه التقنيات لتحليل البيانات وتقديم توصيات وتسهيل تجربة التعليم تشكل خطوة نوعية نحو تعليم متطور وفعّال. وعلى سبيل المثال في الأردن، يمكن الاستفادة من هذه التقنيات عبر ربطها بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يتيح بناء نظام تعليمي مبني على البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرارات التعليمية وتطوير المناهج وتقييم الأداء الأكاديمي.
‎الذكاء الاصطناعي في الجامعات: كيف يُمكن أن يُحدث الفرق؟
‎تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي (Machine Learning) والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) طرقًا مبتكرة لتحليل كميات هائلة من البيانات التعليمية بسرعة ودقة عالية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للجامعات الأردنية توفير حلول تعليمية متخصصة تلبي احتياجات كل طالب، ما يساهم في تحسين مستويات النجاح الأكاديمي.
‎على سبيل المثال، يمكن استخدام نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم الأسئلة والاستفسارات الشائعة للطلاب، وتطوير أنظمة دردشة آلية (Chatbots) للإجابة عن استفساراتهم. هذا لا يخفف العبء عن الموظفين الإداريين في الجامعات فحسب، بل يوفر أيضًا إجابات دقيقة وسريعة على مدار الساعة للطلاب. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستفسر طالب عن متطلبات التسجيل في مساق معين، أو عن موعد الامتحانات، أو عن كيفية التقديم للحصول على المنح الدراسية، ليجد الإجابة الفورية من الدردشة الذكية، مما يخفف الضغط على الهيئات الإدارية ويتيح لهم التركيز على مهامهم الوظيفية والأكاديمية.
‎الاستفادة من التعلم العميق في تحسين أداء الطلاب وتقييمهم
‎يمكن لتقنيات التعلم العميق (Deep Learning) المساعدة في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق. فمن خلال تقييم نتائج الامتحانات، والتفاعل مع المنصات التعليمية، والأنشطة داخل الفصول الدراسية، يمكن تحديد المجالات التي يحتاج فيها الطلاب إلى دعم إضافي، وتقديم توصيات دقيقة للأساتذة حول أساليب التدريس الأكثر فعالية. على سبيل المثال، يمكن لهذه التقنيات تقديم تحليل يظهر بأن بعض الطلاب يواجهون صعوبة في موضوعات معينة مثل الرياضيات أو العلوم، مما يساعد الجامعة على تخصيص دروس دعم إضافية لتطوير مهاراتهم.
‎مثال عملي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية
‎في الجامعات الأردنية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقود جهود التحول الرقمي عبر ادماجه بجميع الكليات، مما يتيح إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بطرق عملية وعلمية شاملة. يساعد هذا الربط الطلاب على دراسة مقررات حديثة وفعالة تتجاوز النمط التقليدي للتعليم، وتؤهلهم لسوق العمل بتطوير مهاراتهم التقنية وتعميق فهمهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات تخصصاتهم.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تحولًا جوهريًا في التعليم الأكاديمي؛ ففي كلية الطب، يمكنه تحسين تدريب الطلاب من خلال محاكاة حالات طبية معقدة وتحليل بيانات المرضى، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة. وفي كليات العلوم، يسهم في تبسيط التجارب عبر مختبرات افتراضية وتحليل بيانات الأبحاث المتقدمة، مما يعزز من دقة مخرجاتهم الأكاديمية. بالاضافة إلى ذلك، يدعم الذكاء الاصطناعي طلاب إدارة الأعمال في تحليل الأسواق وتوقع الاتجاهات الاقتصادية، ويطور مهارات طلاب الآداب في تحليل النصوص الأدبية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، مما يسهم في تعزيز التفكير النقدي.
أما ادماج الذكاء الاصطناعي في منصة ((مودل))، فيتيح تجربة تعليمية متكاملة؛ تتابع أداء الطلاب وتقترح موارد ملائمة ودروسًا إضافية، مما يضمن توجيه الطلاب إلى الدعم المطلوب عند الحاجة وتحقيق تفاعل أكبر مع المواد التعليمية.
‎دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
‎لضمان تحقيق التحول التعليمي الشامل، يجب أن تتعاون الجامعات الأردنية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يمكن للوزارة أن تلعب دورًا محوريًا من خلال وضع السياسات التي تدعم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج، وتوفير الموارد اللازمة للجامعات لتبني هذه التقنيات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تعليمية مبنية على البيانات على المستوى وطني. هذا التعاون سيساهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير مناهج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتضمن تحقيق استدامة التعلم.
* أستاذ مشارك في الذكاء الاصطناعي/الجامعة الأردنية

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