التعليم في الجامعات الأردنية والذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. علي عبدالله الروضان
أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في العديد من المجالات، ومنها مجال التعليم. فالقدرة على استخدام هذه التقنيات لتحليل البيانات وتقديم توصيات وتسهيل تجربة التعليم
تشكل خطوة نوعية نحو تعليم
متطور وفعّال. وعلى سبيل المثال في الأردن، يمكن الاستفادة من هذه التقنيات عبر ربطها بين الجامعات
ووزارة التربية
والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يتيح بناء نظام تعليمي مبني على البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرارات التعليمية وتطوير المناهج وتقييم الأداء الأكاديمي.
الذكاء الاصطناعي في الجامعات: كيف يُمكن أن يُحدث الفرق؟
تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي (Machine Learning) والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) طرقًا مبتكرة لتحليل كميات هائلة من البيانات التعليمية بسرعة ودقة عالية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للجامعات الأردنية توفير حلول تعليمية متخصصة تلبي احتياجات كل طالب، ما يساهم في تحسين مستويات النجاح الأكاديمي.
على سبيل المثال، يمكن استخدام نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم الأسئلة والاستفسارات الشائعة للطلاب، وتطوير أنظمة دردشة آلية (Chatbots) للإجابة عن استفساراتهم. هذا لا يخفف العبء عن الموظفين الإداريين في الجامعات فحسب، بل يوفر أيضًا إجابات دقيقة وسريعة على مدار الساعة للطلاب. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستفسر طالب عن متطلبات التسجيل في مساق معين، أو عن موعد الامتحانات، أو عن كيفية التقديم للحصول على المنح الدراسية، ليجد الإجابة الفورية من الدردشة الذكية، مما يخفف الضغط على الهيئات الإدارية ويتيح لهم التركيز على مهامهم الوظيفية والأكاديمية.
الاستفادة من التعلم العميق في تحسين أداء الطلاب وتقييمهم
يمكن لتقنيات التعلم العميق (Deep Learning) المساعدة في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق. فمن خلال تقييم نتائج الامتحانات، والتفاعل مع المنصات التعليمية، والأنشطة داخل الفصول الدراسية، يمكن تحديد المجالات التي يحتاج فيها الطلاب إلى دعم إضافي، وتقديم توصيات دقيقة للأساتذة حول أساليب التدريس الأكثر فعالية. على سبيل المثال، يمكن لهذه التقنيات تقديم تحليل يظهر بأن بعض الطلاب يواجهون صعوبة في موضوعات معينة مثل الرياضيات أو العلوم، مما يساعد الجامعة على تخصيص دروس دعم إضافية لتطوير مهاراتهم.
مثال عملي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية
في الجامعات الأردنية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقود جهود التحول الرقمي عبر ادماجه بجميع الكليات، مما يتيح إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بطرق عملية وعلمية شاملة. يساعد هذا الربط الطلاب على دراسة مقررات حديثة وفعالة تتجاوز النمط التقليدي للتعليم، وتؤهلهم لسوق العمل بتطوير مهاراتهم التقنية وتعميق فهمهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات تخصصاتهم.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تحولًا جوهريًا في التعليم الأكاديمي؛ ففي كلية الطب، يمكنه تحسين تدريب الطلاب من خلال محاكاة حالات طبية معقدة وتحليل بيانات المرضى، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة. وفي كليات العلوم، يسهم في تبسيط التجارب عبر مختبرات افتراضية وتحليل بيانات الأبحاث المتقدمة، مما يعزز من دقة مخرجاتهم الأكاديمية. بالاضافة إلى ذلك، يدعم الذكاء الاصطناعي طلاب إدارة الأعمال في تحليل الأسواق وتوقع الاتجاهات الاقتصادية، ويطور مهارات طلاب الآداب في تحليل النصوص الأدبية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، مما يسهم في تعزيز التفكير النقدي.
أما ادماج الذكاء الاصطناعي في منصة ((مودل))، فيتيح تجربة تعليمية متكاملة؛ تتابع أداء الطلاب وتقترح موارد ملائمة ودروسًا إضافية، مما يضمن توجيه الطلاب إلى الدعم المطلوب عند الحاجة وتحقيق تفاعل أكبر مع المواد التعليمية.
دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
لضمان تحقيق التحول التعليمي الشامل، يجب أن تتعاون الجامعات الأردنية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يمكن للوزارة أن تلعب دورًا محوريًا من خلال وضع السياسات التي تدعم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج، وتوفير الموارد اللازمة للجامعات لتبني هذه التقنيات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تعليمية مبنية على البيانات على المستوى وطني. هذا التعاون سيساهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير مناهج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتضمن تحقيق استدامة التعلم.
* أستاذ مشارك في الذكاء الاصطناعي/الجامعة الأردنية
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