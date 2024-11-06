Saturday, 09 November 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يحذر من أن الفشل المستمر في إنهاء الحرب على غزة ولبنان ينذر بتوسع الصراع

11/6/2024 2:44:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الملك وستارمر يدعوان إلى العمل من أجل التهدئة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

الملك ورئيس الوزراء البريطاني يحذران من أن منع أنشطة (الأونروا) سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

رئيس الوزراء البريطاني: ممتنون لقوة العلاقات والتعاون بين بريطانيا والأردن على مختلف المستويات.

لندن- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في لندن اليوم الأربعاء، من أن الفشل المستمر في إنهاء الحرب على غزة ولبنان ينذر بتوسع الصراع وتأجيج العنف في المنطقة بأكملها.

وجدد جلالته ورئيس الوزراء البريطاني، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في مقر الحكومة البريطانية، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، داعيين إلى العمل من أجل التهدئة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإغاثية وضمان وصولها دون عوائق.

وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء ستارمر أن القرار الإسرائيلي بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

كما حذر جلالته ورئيس الوزراء البريطاني من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، مشددين على ضرورة وقف أعمال العنف.

وأشار جلالة الملك إلى دور بريطانيا المحوري في العمل لإنهاء الصراعات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.

وبالحديث عن العلاقات الثنائية، أكد جلالته عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا دعم المملكة المتحدة للأردن في عدة مجالات.

وأكد جلالة الملك استمرار التنسيق مع المملكة المتحدة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديدا أثناء توليها رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن تاريخا مهما وطويلا ومشتركا يربط بين البلدين، معبرا عن امتنانه لقوة هذه العلاقات والتعاون القائم على مختلف المستويات.
وعبر ستارمر عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الأردن حول المستجدات في الإقليم وجهود التوصل للتهدئة الشاملة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بريطانيا منار الدباس. -(بترا)

MENAFN06112024000072011014ID1108858171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث