الدبعي: أهمية توافق برامج الجامعات مع المعايير العالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أمين عام وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي د. مأمون الدبعي، إن هناك جهودا يبذلها مشروع التعليم المبكر "أساس" يتمثل بمراجعة وتطوير خطتي برامج البكالوريوس بتخصصي الطفولة المبكرة، ومعلم صف بالشراكة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حيث سيتم رفع عدد ساعات التدريب العملي لطلاب البكالوريوس في كليات العلوم التربوية من 12 ساعة لــ18 ساعة معتمدة.
ونوه لأهمية أن تأخذ الجامعات
على عاتقها ضرورة التأكد من توافق هذه البرامج مع المعايير العالمية، والممارسات الفضلى مع الحفاظ على الثقافة العربية الأردنية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس فريق IREX المنفذ لمشروع "أساس" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولي(USAID).
وضم الفريق كلا من مدير المشروع كاميرون ميرزا، د. مدير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة صائب خصاونة، مديرة السياسات والأنظمة هبة فودة، مستشارة تطوير الأداء المؤسسي هالة أيوب، مستشارة تطوير المناهج د. أحلام الكوز.
من جانبه أكد ميرزا تقدير الفريق المنفذ للدعم الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان له دور مهم في إنجاح السنة الأولى من المشروع، حيث تم تطبيقه في ثلاث جامعات رسمية هي الأردنية، اليرموك، الهاشمية.
وأوضح أن النظرة المستقبلية للمشروع تتمثل بأهمية انضمام جامعات جديدة للمشروع بما يضمن تغطية أكبر مساحة جغرافية من المملكة، وبما يتناسب مع الحاجة لتوظيف معلمين متخصصين في التعليم المبكر.
وبين الخصاونة أهمية التركيز على أساليب وطرق التدريس والتقويم الحديثة بحيث ننتقل للتعليم المتمركز حول المتعلم، والذي يحفز على التأمل، والتفكير الناقد وحل المشكلات وربط النظرية بالتطبيق عبر التركيز على التدريب العملي، وتوضيح دور الجامعات والمدراس ما يؤدي لعقد شراكات مثمرة تضمن قيام الطلبة بتطبيق تدريب عملي نوعي يؤدي لإيجاد معلمين أكفياء قادرين على تقديم تعلم يتوافق مع متغيرات العصر، ومع متطلبات سوق العمل في الأردن والمنطقة العربية.
من جهتها بينت فودة آلية عمل فريق "أساس"، والذي يرتكز على مراجعة السياسات الناظمة لنظام التعليم المبكر في الأردن، عبر التعاون مع كل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة التربية والتعليم، بهدف رفع الحد الأدنى للتدريب العملي في جميع كليات العلوم التربوية في المملكة.
وأكّدت فودة على الجهود المبذولة لتنظيم آليات التنسيق بين الجامعات، والمدارس، ورياض الأطفال العامة والخاصة لتوفير التدريب العملي للطلاب، كما شدّدت على أهمية العمل القائم مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز دور وتدريب المعلم الرائد لدعم المعلمين الطلبة أثناء التدريب العملي وفق آليات موحّدة.
وبنهاية اللقاء عبر الدبعي عن أمله في أن يؤدي هذا الدعم لإحداث تغيير حقيقي في البرامج التي تقدمها الجامعات، وبما يتوافق مع الجهود الوطنية في تطوير نظام التعليم، إضافةً إلى تدريب المعلمين والقيادات التربوية.
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