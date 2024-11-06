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الدبعي: أهمية توافق برامج الجامعات مع المعايير العالمية

11/6/2024 2:44:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. مأمون الدبعي، إن هناك جهودا يبذلها مشروع التعليم المبكر "أساس" يتمثل بمراجعة وتطوير خطتي برامج البكالوريوس بتخصصي الطفولة المبكرة، ومعلم صف بالشراكة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حيث سيتم رفع عدد ساعات التدريب العملي لطلاب البكالوريوس في كليات العلوم التربوية من 12 ساعة لــ18 ساعة معتمدة.
ونوه لأهمية أن تأخذ الجامعات على عاتقها ضرورة التأكد من توافق هذه البرامج مع المعايير العالمية، والممارسات الفضلى مع الحفاظ على الثقافة العربية الأردنية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس فريق IREX المنفذ لمشروع "أساس" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولي(USAID).
وضم الفريق كلا من مدير المشروع كاميرون ميرزا، د. مدير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة صائب خصاونة، مديرة السياسات والأنظمة هبة فودة، مستشارة تطوير الأداء المؤسسي هالة أيوب، مستشارة تطوير المناهج د. أحلام الكوز.
من جانبه أكد ميرزا تقدير الفريق المنفذ للدعم الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان له دور مهم في إنجاح السنة الأولى من المشروع، حيث تم تطبيقه في ثلاث جامعات رسمية هي الأردنية، اليرموك، الهاشمية.
وأوضح أن النظرة المستقبلية للمشروع تتمثل بأهمية انضمام جامعات جديدة للمشروع بما يضمن تغطية أكبر مساحة جغرافية من المملكة، وبما يتناسب مع الحاجة لتوظيف معلمين متخصصين في التعليم المبكر.
وبين الخصاونة أهمية التركيز على أساليب وطرق التدريس والتقويم الحديثة بحيث ننتقل للتعليم المتمركز حول المتعلم، والذي يحفز على التأمل، والتفكير الناقد وحل المشكلات وربط النظرية بالتطبيق عبر التركيز على التدريب العملي، وتوضيح دور الجامعات والمدراس ما يؤدي لعقد شراكات مثمرة تضمن قيام الطلبة بتطبيق تدريب عملي نوعي يؤدي لإيجاد معلمين أكفياء قادرين على تقديم تعلم يتوافق مع متغيرات العصر، ومع متطلبات سوق العمل في الأردن والمنطقة العربية.
من جهتها بينت فودة آلية عمل فريق "أساس"، والذي يرتكز على مراجعة السياسات الناظمة لنظام التعليم المبكر في الأردن، عبر التعاون مع كل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة التربية والتعليم، بهدف رفع الحد الأدنى للتدريب العملي في جميع كليات العلوم التربوية في المملكة.
وأكّدت فودة على الجهود المبذولة لتنظيم آليات التنسيق بين الجامعات، والمدارس، ورياض الأطفال العامة والخاصة لتوفير التدريب العملي للطلاب، كما شدّدت على أهمية العمل القائم مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز دور وتدريب المعلم الرائد لدعم المعلمين الطلبة أثناء التدريب العملي وفق آليات موحّدة.
وبنهاية اللقاء عبر الدبعي عن أمله في أن يؤدي هذا الدعم لإحداث تغيير حقيقي في البرامج التي تقدمها الجامعات، وبما يتوافق مع الجهود الوطنية في تطوير نظام التعليم، إضافةً إلى تدريب المعلمين والقيادات التربوية.

MENAFN06112024000072011014ID1108858170

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