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عبيدات: الأردنية خبرتها ممتدة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

11/6/2024 2:44:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بالفلبين.
وأشار لدى لقائه أمس، بنائبة وزير الخارجية الفلبيني تيريزا لازارو، يرافقها السفير الفلبيني في عمان ولفريدو سانتوس، والوفد المرافق، لرغبة الجامعة بتعزيز التعاون مع الفلبين، وتطوير العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الفلبينية، لافتا لزيادة أعداد الطلبة الفلبينيين الدارسين في الجامعة، لاسيما في برامج الدراسات العليا.
وذكر عبيدات أن هناك عددا من الطلبة الفلبينيين الذين يدرسون حاليا في الجامعة، ومعظمهم في كلية الشريعة؛ إذ يحظى هذا المجال بإقبال واسع من الطلبة الآسيويين، وأضاف أن الجامعة، بصفتها الأعرق والأشمل في الأردن، تتميز بعدد من التخصصات، من بينها الطب؛ إذ يتجه ثلث خريجي كلية الطب للعمل أو الاختصاص في الولايات المتحدة؛ ما يدل على مستواهم المتميز، كما أشار إلى خبرة الجامعة الممتدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
من جهتها، أكدت لازارو دور التعليم بوصفه أحد أهم مجالات التعاون الذي يعزز العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين، مؤكدة إيمانها بأن التعليم من أهم الوسائل التي تؤدي لبناء علاقات سلمية وتعاونية بين الشعوب، كما أشادت لازارو بالثقافة الأردنية وغناها بالمواقع التاريخية، مبرزة نقاط التشابه بين الشعبين؛ الأردني والفلبيني المضيافين.
وحضر اللقاء نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية د.ناهد عميش، ونائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية د.أشرف أبو كركي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية د.زياد الحوامدة، عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية د.حسن المومني، ومدير وحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق د.زيد عبيدات.

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