عبيدات: الأردنية خبرتها ممتدة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بالفلبين.
وأشار لدى لقائه أمس، بنائبة وزير
الخارجية الفلبيني تيريزا لازارو، يرافقها السفير الفلبيني في عمان ولفريدو سانتوس، والوفد المرافق، لرغبة الجامعة بتعزيز التعاون مع الفلبين، وتطوير العلاقات الأكاديمية مع الجامعات
الفلبينية، لافتا لزيادة أعداد الطلبة الفلبينيين الدارسين في الجامعة، لاسيما في برامج الدراسات العليا.
وذكر عبيدات أن هناك عددا من الطلبة الفلبينيين الذين يدرسون حاليا في الجامعة، ومعظمهم في كلية الشريعة؛ إذ يحظى هذا المجال بإقبال واسع من الطلبة الآسيويين، وأضاف أن الجامعة، بصفتها الأعرق والأشمل في الأردن، تتميز بعدد من التخصصات، من بينها الطب؛ إذ يتجه ثلث خريجي كلية الطب للعمل أو الاختصاص في الولايات المتحدة؛ ما يدل على مستواهم المتميز، كما أشار إلى خبرة الجامعة الممتدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
من جهتها، أكدت لازارو دور التعليم بوصفه أحد أهم مجالات التعاون الذي يعزز العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين، مؤكدة إيمانها بأن التعليم من أهم الوسائل التي تؤدي لبناء علاقات سلمية وتعاونية بين الشعوب، كما أشادت لازارو بالثقافة الأردنية وغناها بالمواقع التاريخية، مبرزة نقاط التشابه بين الشعبين؛ الأردني والفلبيني المضيافين.
وحضر اللقاء نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية د.ناهد عميش، ونائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية د.أشرف أبو كركي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية د.زياد الحوامدة، عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية د.حسن المومني، ومدير وحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق د.زيد عبيدات.
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