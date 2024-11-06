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حديث الملك للجيش يعكس صلابة ودعما ثابتا للأشقاء الفلسطينيين

11/6/2024 2:44:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد محللون عسكريون وسياسيون، أن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته أول من أمس للمنطقة الشمالية العسكرية يعكس صلابة الأردن ومواقفه الراسخة في مواجهة التحديات الإقليمية المتغيرة، ورسالة قوية، بأن ما تشهده المنطقة من تصعيد، لن يؤثر سلبا على استقرار المملكة ومنعتها، ويؤكد أهمية دور القوات المسلحة في هذا المجال.
وبينوا أن صلابة الموقف الأردني في مواجهة التحديات، يصب في المحصلة النهائية في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة، واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية، وتقديم الرعاية الصحية عبر مستشفيات الخدمات الطبية الملكية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشددوا على أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، هي درع الوطن وسياجه الحامي، وتحمل على عاتقها مسؤوليات جسام، في زمن تتشابك فيه التحديات وتتسارع فيه الأحداث، إذ سطّرت بدماء أبطالها تاريخا زاخرا بالبطولات والمآثر، وتحركت في أوقات السلم والحرب لتؤكد التزام الأردن بحماية الأمة والدفاع عن قضاياها العادلة.
مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة قال إن زيارة جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي إلى المنطقة العسكرية الشمالية، تأتي في وقت مليء بالتحديات، ويقع على عاتقها واجب كبير في تأمين الحدود الشمالية، والاستعداد لمواجهة أي تهديد للوطن من أي جهة كانت.
وقال إن جلالته عندما وصف نشامى الجيش العربي بأصحاب العقيدة الصحيحة والعزيمة، تأكيد ملكي بأنهم يتمتعون بكفاءة وقدرة على القيام بواجباتهم، واستعدادهم للذود عن الوطن ومنع كل من تسوّل له نفسه المساس به، ما يبعث على الشعور بالراحة والاطمئنان.
ولفت الخوالدة إلى أن الرسالة الأهم في حديث جلالته، أن كل الظروف والفوضى التي تعم الإقليم لن تؤثر على الأردن، وهي رسالة اطمئنان للشعب الأردني في ظل الكثير من التكهنات، حول مآلات ونتائج الحرب على غزة ولبنان.
وأضاف، أن الأردن راسخ وثابت وقوي بشعبه وقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية، مبينا أن جلالة الملك أعاد التأكيد على قدرة الأردن واستمراره قويًا، وأن ذلك عنصر قوة للأشقاء الفلسطينيين كذلك.
وأكد إن الأردن مستمر في دعم صمود الأهل في غزة والضفة رغم كل التحديات، من خلال الرعاية الصحية عبر مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، والاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لهم في قطاع غزة والضفة الغربية.
بدوره، قال اللواء المتقاعد والمحلل الإستراتيجي الدكتور المهندس هشام خريسات، إن دولا وأطرافا في المنطقة تسعى الى جر الأردن إلى الصراعات الدائرة في الإقليم، مؤكداً أن الأردن دولة ذات سيادة وقادر على حماية حدوده وأمنه ضد أي محاولات بائسة لزعزعة استقراره، أو اختلاق الأكاذيب والأحداث الوهمية.
وأكد أن الأردن دوما ملتزم بضبط حدوده رغم امتدادها الواسع، فهي كانت وستبقى منضبطة بفضل يقظة وجاهزية القوات المسلحة، وما يرافق ذلك من جهود للدبلوماسية الأردنية الدؤوبة في كل المحافل الدولية، بما يحمي الأردن ومصالحه ويخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويحافظ على استقرار المنطقة.
وأوضح أن أي محاولة لزج الأردن في صراعات جانبية، لن تؤثر فقط عليه، بل ستؤثر أيضاً على أهلنا في فلسطين، ما قد يعرقل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها الأردن عبر هيئاته الإغاثية المختلفة.
وأضاف أن الأردن يتمتع بحكمة ونظرة استشرافية سياسية يقودها جلالة الملك، مؤكداً أن قرارات الأردن نابعة من حصافة سياسية تحول دون إدخاله في أي صراعات غير محسوبة العواقب ومبنية على العواطف.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تبذل جهوداً مستمرة لمتابعة الأوضاع الميدانية والحفاظ على جاهزيتها العالية، إذ تأتي هذه الجهود بالتوجيه والإشراف المباشر من جلالة القائد الأعلى وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وقال إن الزيارات المتكررة لجلالته وسمو ولي العهد، للتشكيلات والوحدات العسكرية ترفع المعنويات، وتوقظ الهمم، وتؤكد جاهزية القوات المسلحة ويقظتها لمواجهة أي تحديات خلال هذه الفترة العصيبة.
وقال الكاتب والأكاديمي في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عمر الخشمان، إن حديث جلالته مع نشامى حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، يأتي في ظل ظروف معقدة تمر بها المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الأردن ومحاولات متصاعدة لجعله طرفا في الصراع المحموم فيها.
وأكد أن حديث جلالته يحمل رسائل سياسية وعسكرية، مفادها قدرة وعزم القوات المسلحة الأردنية على الحفاظ على أمن الأردن واستقراره والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى زعزعته، وتؤكد ثبات الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ودعم قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة.
وبين أن القوات المسلحة لم تتوان يوما في الدفاع عن الأردن وحدوده وأمنه، ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف جراحهم من خلال المستشفيات الميدانية في غزة ونابلس، وإيصال المساعدات عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية، انطلاقا من رسالتها العروبية.
وقال أمين عام حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور العبادي، إن مصلحة الأردن هي أولوية لجلالته، معتبرا أن الأردن باستقراره يشكل مصدر قوة ودعم للحقوق الفلسطينية، وعائقا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحلها على حساب الأردن.
وقال عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء الدكتور أمجد صفوري، إن تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني، تؤكد ثقته والأردنيين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقدرتها على ضمان الأمن والاستقرار رغم كل التحديات.
واعتبر الدكتور صفوري، أن مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وأن أمنه الوطني أولوية لا يمكن التهاون بها، ليبقى بقيادة جلالة الملك مصدر قوة للأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.-(بترا)

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