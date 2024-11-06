Saturday, 09 November 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شحادة: طبيعة التكميلي بدورته المقبلة مشابهة للدورات السابقة

11/6/2024 2:44:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي 83015 طالبا وطالبة، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.
وتوزع المشتركون، بحسب شحادة على كافة الفروع الاكاديمية والمهنية، إذ سجل 36165 طالبا وطالبة (علمي)، و36346 (أدبي)، وفي الشرعي نحو 106 طلاب. وأما في الفروع المهنية، فسجل 3364 (صناعي)، و2291 (زراعي)، و912 (فندقي وسياحي)، و3831 (اقتصاد منزلي).
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، والطلبة المسجلين للامتحان التكميلي هم في معظمهم ممن تقدم لذلك الامتحان، مؤكدا أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية المقبلة أيضا.
وأضاف أن طبيعة الامتحان في دورته التكميلية المقبلة التي ستنطلق أولى جلساتها في 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستبقى مشابهة بنمطها للدورات السابقة.
وأوضح أن الورقة الامتحانية ببعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية باستثناء مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات التي ستجمع بين المقالية والموضوعية معا.
وكانت "التربية" أعلنت مؤخرا عن برنامج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتنتهي في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، تخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث والمراجعة جيدا.
وراعى الجدول خصوصية فصل الشتاء والأجواء الباردة التي يمكن ان تؤثر على المملكة خلال شهري كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، إذ ستكون الجلسة الأولى من الامتحان في الـ11 صباحا، والثانية في 2 ظهرا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة خلال الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الاسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يومًا، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 19 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الأساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الانجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الأولى للرياضيات، يوم واحد عطلة وهو الأحد، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات الذي يصادف يوم الخميس 2 كانون الثاني (يناير) المقبل.

MENAFN06112024000072011014ID1108858166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث