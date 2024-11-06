شحادة: طبيعة التكميلي بدورته المقبلة مشابهة للدورات السابقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي 83015 طالبا وطالبة، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية
والتعليم محمد شحادة.
وتوزع المشتركون، بحسب شحادة على كافة الفروع الاكاديمية والمهنية، إذ سجل 36165 طالبا وطالبة (علمي)، و36346 (أدبي)، وفي الشرعي نحو 106 طلاب. وأما في الفروع المهنية، فسجل 3364 (صناعي)، و2291 (زراعي)، و912 (فندقي وسياحي)، و3831 (اقتصاد منزلي).
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، والطلبة المسجلين للامتحان التكميلي هم في معظمهم ممن تقدم لذلك الامتحان، مؤكدا أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية المقبلة أيضا.
وأضاف أن طبيعة الامتحان في دورته التكميلية المقبلة التي ستنطلق أولى جلساتها في 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستبقى مشابهة بنمطها للدورات السابقة.
وأوضح أن الورقة الامتحانية ببعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية باستثناء مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات التي ستجمع بين المقالية والموضوعية معا.
وكانت "التربية" أعلنت مؤخرا عن برنامج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتنتهي في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، تخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث والمراجعة جيدا.
وراعى الجدول خصوصية فصل الشتاء والأجواء الباردة التي يمكن ان تؤثر على المملكة خلال شهري كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، إذ ستكون الجلسة الأولى من الامتحان في الـ11 صباحا، والثانية في 2 ظهرا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة خلال الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الاسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يومًا، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 19 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الأساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الانجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الأولى للرياضيات، يوم واحد عطلة وهو الأحد، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات الذي يصادف يوم الخميس 2 كانون الثاني (يناير) المقبل.
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