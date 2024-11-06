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خبراء: جودة المحاصيل ترفع من حجم صادراتنا الزراعية

11/6/2024 2:44:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات ‏






عمان -أكد خبراء في الزراعة، ان زيادة الصادرات الزراعية في الربع الأخير من هذا العام يعود لجودة المحاصيل البستانية والاحداث الجيوسياسية بشكل عام في المنطقة، بخاصة دول الجوار الذي لا يوجد فيها إنتاج، والوقت نفسه هي بحاجة لبدائل، فالأردن هو البديل.
وبينو لـ"الغد" أن تغيير السياسات الزراعية، والتأكد من جودة المنتج، ساعد بفتح مزيد من الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، كما ان تسهيل شروط التصدير من غير تعقيدات وصعوبات، أسهم بدعم إنتاج المزارعين من حيث الكم والنوع والجودة، لتتوافق مع المواصفات الدولية، وهو الدور لعبته الشركة الأردنية الفلسطينية مع زيادة تعاقدات الزراعية.
من جهته بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أن هناك أسبابا لزيادة الصادرات، ابرزها جودة المحاصيل الأردنية بشهادة المختبرات العالميةـ، والتي تقر بأن غذاءنا آمن وسليم، مقارنة بمعظم دول العالم التي تشهد حروبا ينجم عن قصفها وغاراتها وتفجيراتها تلوث بيئي، كما أن الاحداث الجيوسياسية في المنطقة، بخاصة دول الجوار التي لا يوجد فيها انتاج زراعي، تحتاج في الوقت نفسه لبدائل، والأردن هو البديل.
أما الشركة الأردنية الفلسطينية، فلها دور أيضا بفتح أسواق وإقامة زراعات تعاقدية مع التجار في دول اوروبا واوروبا الشرقية، وحتى في دول خليجية، مبينا ان هذه الأسباب الرئيسة أسهمت بزيادة صادراتنا في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، أن تغيير السياسات الزراعية، والتأكد من جودة المنتج ساعد بفتح مزيد من الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، كما ان تسهيل شروط التصدير من غير تعقيدات وصعوبات، اسهم بدعم إنتاج المزارعين من حيث الكم والنوع والجودة، لتتوافق مع المواصفات الدولية، وهذا الدور لعبته الشركة مع زيادة التعاقدات الزراعية.
وبينت وزارة الزراعة، ان الصادرات التراكمية في نهاية الشهر الماضي، حققت 99 % من مجموع الصادرات الكلية من الخضراوات والفواكه العام الماضي، موضحة في بيان لها امس، أن صادراتنا الزراعية وصلت في الشهر ذاته لـ522 ألف طن بزيادة تصل لـ17 % مقارنة بالصادرات التراكمية لنهاية الشهر نفسه في العام الحالي وقدرها 448 الف طن، وبمقارنتها مع الأعوام السابقة، فإنها للعام الحالي الأعلى منذ 5 أعوام، ما يدل على تعافي الصادرات وتوقع ارتفاعها حتى نهاية العام.
وبينت الوزارة، انه استجابة لسياسة الوزارة بدعم صادرات محصول البندورة في مساندة المزارعين، دخلت أسواق جديدة كالسوقين المصري واليمني، لافتة لارتفاع كميات الصادرات التراكمية من التمور للعام الحالي الى أسواق واعدة كاوروبا واميركا، كما حقق السوق البريطاني أكبر نسبة نمو في مستورداته من التمور الأردنية، لتبلغ 17 % من تمورنا بزيادة قدرها 190 %.
وأشارت الوزارة لارتفاع غير مسبوق لصادرات الاغنام، إذ بلغت 704 آلاف رأس، بزيادة تصل لـ141 %، وهذا رقم يعد قياسياً.

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