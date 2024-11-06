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التنمية: تتلقى 381 طلب جمع تبرعات منذ بداية العام

11/6/2024 2:44:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان- كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن استقبال 381 طلب جمع تبرعات للوجوه الخيرية منذ بداية العام الحالي، تم قبول 272 طلبا منها، مقابل رفض 32 طلبا آخر، فيما تخضع بقية الطلبات للدراسة والإجراءات الداخلية بموجب القانون والنظام.
وفيما ارتبطت أسباب الرفض بمسوغات قانونية، أكدت الوزارة لـ "الغد" الأسبوع الماضي، الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام جديد لجمع التبرعات للوجوه الخيرية سيشمل جمع التبرعات الكترونيا، ليتماشى مع قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024 ونصوصه.
في سياق آخر، سمح قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024 في المادة 15/ ب منه، أن يتم تخصيص جزء من حصيلة أموال اليانصيب الخيري الأردني لبرامج الحماية والرعاية التي تنفذها الوزارة، دون أن يدرج في نص القانون آلية هذا التخصيص، فيما نصت المادة 12 من القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق الرعاية والحماية الاجتماعية يتولى توفير الدعم المالي لبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
وكان نظام معدّل لليانصيب الخيري الأردني رقم 47 صدر في شهر آب (أغسطس) 2023، خلال إعداد مشروع قانون التنمية الاجتماعية الجديد، تضمن إعادة توزيع حصيلة أموال اليانصيب بإشراف لجنة وطنية تدير شؤونه، بواقع تخصيص 30 % من الحصيلة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، و10 % من الإيرادات للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتم صرفها بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم تحويل هذه النسبة نهاية كل سنة، كما تم تخصيص 10 % من إيرادات اليانصيب لحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة، ليشكّل مجموع المخصصات 50 % من إيرادات اليانصيب.
وكان النظام السابق قد خصص 10 % من صافي أرباح الإيرادات لليانصيب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما كانت تذهب مخصصات بقية الإيرادات للاتحاد العام.
أما وفق النظام الجديد، فتذهب بقية الإيرادات بحسب المادة 6/ب من النظام المعدل لليانصيب، على المشاريع الخيرية الوطنية، وفق أسس تضعها اللجنة الوطنية للإشراف على شؤون اليانصيب بموافقة الوزير.
وتدير شؤون اليانصيب اللجنة الوطنية الإشرافية التي تضم عدة أطراف من خارج الوزارة، ومنحها النظام صلاحية إنفاق الإيرادات لليانصيب على "المشاريع الخيرية"، بعد توريد النسب المخصصة في النظام للجهات المذكورة.
وفي هذا السياق، قالت الوزارة ردا على استفسارات في كيفية تخصيص أموال من حصيلة اليانصيب لبرامج الرعاية والحماية المنصوص عليها في المادة 15/ب من قانون التنمية الاجتماعية، إن عملية التنظيم ستكون عبر المعايير التي يجري وضعها حاليا للجنة الوطنية للإشراف على شؤون اليانصيب.
وأكدت الوزارة أن للجنة حسابا بنكيا لا تصرف المبالغ فيه، إلا للإشراف على المشاريع الوطنية بحكم القانون، وأن الأسس الجديدة ستنظم آلية الصرف الجديدة بشأن برامج الحماية والرعاية بموجب القانون والنظام، حيث يشترط النظام صرف باقي إيرادات اليانصيب على المشاريع الخيرية، بعد توريد الحصص المخصصة لكل من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حساب أمانات المسنين.

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