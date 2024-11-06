ترمب يعود إلى البيت الأبيض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسم المرشح الجمهوري دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية لصالحه ليعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته، وذلك بعدما حصد أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي بفوزه في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن الحاسمتين على المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وأعلنت شبكة ((فوكس نيوز)) ومركز لمتابعة الانتخابات فوز ترمب في بنسلفانيا الحاسمة (19 صوتاً انتخابيا) بينما توقعت الشبكة فوز هاريس في مينيسوتا (10 أصوات)، فيما أظهرت ((إديسون ريسيرش)) تقدم ترمب في ولايتي نيفادا وويسكونسن الحاسمتين.
وصوت الناخبون المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لصالح ترمب، خاصة في ظل شعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل أربع سنوات. وقال نحو 31 بالمئة من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية. وقال نحو 45 بالمئة من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل أربع سنوات.
وسيطرت حالة من الترقب القصوى بشأن النتائج في "الولايات المتأرجحة" والحاسمة لنتيجة الانتخابات.
وتابع العالم أجمع نتيجة المبارزة، في نهاية حملة غير مسبوقة تميّزت بالترشح المتأخر لهاريس في يوليو (تموز) بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، وبمحاولتي اغتيال استهدفتا ترمب. وفي الطوابير الطويلة عند مداخل مراكز الاقتراع التي فرضت في بعضها إجراءات أمنية مشددة، ارتسمت رؤيتان للولايات المتحدة مختلفتان حد التناقض.
وقد صورت كامالا هاريس منافسها على أنه ديكتاتور "فاش" محتمل يهدد حقوق المرأة. وضاعفت حملتها الرسائل لحث الأميركيين على التصويت حتى اللحظة الأخيرة، في حين نشر فريق حملتها معلومات متفائلة بشأن تعبئة الناخبين الشباب، والناخبين في مناطق معينة بالغة الأهمية. وقالت هاريس الاثنين "سوف نفوز".
أما دونالد ترمب فوصف منافسته بأنها زعيمة ضعيفة و"غبية"، ومتهاونة في التعامل مع الهجرة غير النظامية والجريمة. وقال عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال "سوف نفوز وبفارق كبير".وفي جامعة هاورد المحسوبة تاريخيا على السود في واشنطن، تجمع آلاف الأشخاص للاستماع إلى المرشحة الديموقراطية التي من المقرر أن تتحدث في وقت لاحق. وقالت كامي فرانكلين إنها تحاول "احتواء قلقها" لكنها تتوقع "أمسية جيدة جدا".
وتسود نغمة مختلفة تماما في مركز بالم بيتش للمؤتمرات في فلوريدا، حيث ينظم دونالد ترمب تجمعا في الليلة الانتخابية لمؤيديه الذين أتوا معتمرين قبعات حملته الحمراء. ولا يشكّ روكو تالاريكو (68 عاما) في أنّ "دونالد ترمب سيفوز. نحن بحاجة إلى ذلك لأن بلادنا لم تعد لها حدود، والجريمة مستشرية، والبورصة متدهورة، وأسعار البنزين والمواد الغذائية مرتفعة".
في أنحاء البلاد، بدا التوتر المحيط بالتصويت واضحا: تحول بعض مراكز الاقتراع إلى حصون وسط إجراءات أمن مشددة، واتخذت العاصمة الفدرالية مظهر مدينة تحت الحصار في بعض الشوارع المركزية، حيث أحيطت المواقع الحساسة ومن بينها البيت الأبيض بحواجز عالية، كما قامت الكثير من المتاجر بتحصين واجهاتها .
في جورجيا، إحدى "الولايات المتأرجحة"، تلقت مراكز اقتراع تهديدات كاذبة بوجود قنابل عزتها السلطات إلى عمليات روسية لزعزعة الاستقرار.ويصوّت الأميركيون أيضا لتحديد ما إذا كان الديموقراطيون أو الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس، ولاختيار حكام بعض الولايات. وفاز الجمهوريون الثلاثاء في مجلس الشيوخ بمقعدين كانا عائدين للديموقراطيين في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو في نتيجة متوقعة.
وفي ما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كل مرشح وعدد الأصوات الانتخابية، استناداً إلى توقعات وسائل الإعلام الأميركية وأبرزها ((سي إن إن))، وفوكس نيوز، و((إم إس إن بي سي/إن بي سي نيوز))، و((إيه بي سي))، و((سي بي إس)).
- هاريس (226)
مقاطعة كولومبيا (3)
ميريلاند (10)
ماساتشوستس (11)
فيرمونت (3)
نيو هامبشير (4)
فرجينيا (13)
نيوجرسي (14)
كونيتيكت (7)
إلينوي (19)
رود آيلاند (4)
ديلاوير (3)
كولورادو (10)
نيويورك (28)
نبراسكا (1 من 5)
كاليفورنيا (54 صوتاً)
ماين (3 من 4)
أوريغون (8)
واشنطن (12)
نيومكسيكو (5)
هاواي (4)
مينيسوتا (10)
- ترمب (274)
ألاباما (9)
بنسلفانيا (19 صوتا)
فلوريدا (30)
إنديانا (11)
كنتاكي (8)
ميسوري (10)
آلاسكا (3)
أوكلاهوما (7)
كارولينا الجنوبية (9)
تينيسي (11)
وست فرجينيا (4)
نورث داكوتا (3)
تكساس (40)
أوهايو (17)
ساوث داكوتا (3)
مسيسبي (6)
وايومينغ (3)
كانساس (6)
لويزيانا (8)
نورث كارولاينا (16)
نبراسكا (4 من 5)
يوتا (6)
مونتانا (4)
أيوا (6)
جورجيا (16)
ماين (1 من 4)
أيداهو (4)
ويسكونسن (10)
-(وكالات)
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