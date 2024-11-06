ترمب يعود إلى البيت الأبيض

حسم المرشح الجمهوري دونالد الانتخابات الرئاسية لصالحه ليعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته، وذلك بعدما حصد أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي بفوزه في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن الحاسمتين على المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.



وأعلنت شبكة ((فوكس نيوز)) ومركز لمتابعة الانتخابات فوز ترمب في بنسلفانيا الحاسمة (19 صوتاً انتخابيا) بينما توقعت الشبكة فوز هاريس في مينيسوتا (10 أصوات)، فيما أظهرت ((إديسون ريسيرش)) تقدم ترمب في ولايتي نيفادا وويسكونسن الحاسمتين.



وصوت الناخبون المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لصالح ترمب، خاصة في ظل شعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل أربع سنوات. وقال نحو 31 بالمئة من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية. وقال نحو 45 بالمئة من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل أربع سنوات.



وسيطرت حالة من الترقب القصوى بشأن النتائج في "الولايات المتأرجحة" والحاسمة لنتيجة الانتخابات.



وتابع العالم أجمع نتيجة المبارزة، في نهاية حملة غير مسبوقة تميّزت بالترشح المتأخر لهاريس في يوليو (تموز) بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، وبمحاولتي اغتيال استهدفتا ترمب. وفي الطوابير الطويلة عند مداخل مراكز الاقتراع التي فرضت في بعضها إجراءات أمنية مشددة، ارتسمت رؤيتان للولايات المتحدة مختلفتان حد التناقض.



وقد صورت كامالا هاريس منافسها على أنه ديكتاتور "فاش" محتمل يهدد حقوق المرأة. وضاعفت حملتها الرسائل لحث الأميركيين على التصويت حتى اللحظة الأخيرة، في حين نشر فريق حملتها معلومات متفائلة بشأن تعبئة الناخبين الشباب، والناخبين في مناطق معينة بالغة الأهمية. وقالت هاريس الاثنين "سوف نفوز".



أما دونالد ترمب فوصف منافسته بأنها زعيمة ضعيفة و"غبية"، ومتهاونة في التعامل مع الهجرة غير النظامية والجريمة. وقال عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال "سوف نفوز وبفارق كبير".وفي جامعة هاورد المحسوبة تاريخيا على السود في واشنطن، تجمع آلاف الأشخاص للاستماع إلى المرشحة الديموقراطية التي من المقرر أن تتحدث في وقت لاحق. وقالت كامي فرانكلين إنها تحاول "احتواء قلقها" لكنها تتوقع "أمسية جيدة جدا".



وتسود نغمة مختلفة تماما في مركز بالم بيتش للمؤتمرات في فلوريدا، حيث ينظم دونالد ترمب تجمعا في الليلة الانتخابية لمؤيديه الذين أتوا معتمرين قبعات حملته الحمراء. ولا يشكّ روكو تالاريكو (68 عاما) في أنّ "دونالد ترمب سيفوز. نحن بحاجة إلى ذلك لأن بلادنا لم تعد لها حدود، والجريمة مستشرية، والبورصة متدهورة، وأسعار البنزين والمواد الغذائية مرتفعة".



في أنحاء البلاد، بدا التوتر المحيط بالتصويت واضحا: تحول بعض مراكز الاقتراع إلى حصون وسط إجراءات أمن مشددة، واتخذت العاصمة الفدرالية مظهر مدينة تحت الحصار في بعض الشوارع المركزية، حيث أحيطت المواقع الحساسة ومن بينها البيت الأبيض بحواجز عالية، كما قامت الكثير من المتاجر بتحصين واجهاتها .



في جورجيا، إحدى "الولايات المتأرجحة"، تلقت مراكز اقتراع تهديدات كاذبة بوجود قنابل عزتها السلطات إلى عمليات روسية لزعزعة الاستقرار.ويصوّت الأميركيون أيضا لتحديد ما إذا كان الديموقراطيون أو الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس، ولاختيار حكام بعض الولايات. وفاز الجمهوريون الثلاثاء في مجلس الشيوخ بمقعدين كانا عائدين للديموقراطيين في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو في نتيجة متوقعة.



وفي ما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كل مرشح وعدد الأصوات الانتخابية، استناداً إلى توقعات وسائل الإعلام الأميركية وأبرزها ((سي إن إن))، وفوكس نيوز، و((إم إس إن بي سي/إن بي سي نيوز))، و((إيه بي سي))، و((سي بي إس)).

- هاريس (226)

مقاطعة كولومبيا (3)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

فيرمونت (3)

نيو هامبشير (4)

فرجينيا (13)

نيوجرسي (14)

كونيتيكت (7)

إلينوي (19)

رود آيلاند (4)

ديلاوير (3)

كولورادو (10)

نيويورك (28)

نبراسكا (1 من 5)

كاليفورنيا (54 صوتاً)

ماين (3 من 4)

أوريغون (8)

واشنطن (12)

نيومكسيكو (5)

هاواي (4)

مينيسوتا (10)



- ترمب (274)

ألاباما (9)

بنسلفانيا (19 صوتا)

فلوريدا (30)

إنديانا (11)

كنتاكي (8)

ميسوري (10)

آلاسكا (3)

أوكلاهوما (7)

كارولينا الجنوبية (9)

تينيسي (11)

وست فرجينيا (4)

نورث داكوتا (3)

تكساس (40)

أوهايو (17)

ساوث داكوتا (3)

مسيسبي (6)

وايومينغ (3)

كانساس (6)

لويزيانا (8)

نورث كارولاينا (16)

نبراسكا (4 من 5)

يوتا (6)

مونتانا (4)

أيوا (6)

جورجيا (16)

ماين (1 من 4)

أيداهو (4)

ويسكونسن (10)

-(وكالات)