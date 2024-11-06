حماس تعلق على فوز ترامب

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليقا على فوز المرشح الجمهوري دونالد بالانتخابات الرئاسية "موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة يعتمد على موقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضافت الحركة أن "الرئيس الأميركي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات من المجتمع الأمريكي نفسه رفضا للعدوان على غزة".

وأردفت: "على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعي أن شعبنا ماض في مواجهة الاحتلال ولن يقبل بمسار ينتقص من حقوقه".

وتابعت: "لن نقبل بأي مسار ينتقص من حرية الشعب الفلسطيني وتقريره لمصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".