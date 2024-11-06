حماس تعلق على فوز ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليقا على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية "موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة يعتمد على موقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأضافت الحركة أن "الرئيس الأميركي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات من المجتمع الأمريكي نفسه رفضا للعدوان على غزة".
وأردفت: "على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعي أن شعبنا ماض في مواجهة الاحتلال ولن يقبل بمسار ينتقص من حقوقه".
وتابعت: "لن نقبل بأي مسار ينتقص من حرية الشعب الفلسطيني وتقريره لمصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
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