لأول مرة.. صاروخ يسقط داخل مطار بن غوريون (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سقط
اليوم الأربعاء، صاروخ بشكل مباشر داخل مطار بن غورين في تل أبيب بعد رشقة أطلقت
من لبنان.
وتسبب
إطلاق الصورايخ من لبنان باتجاه وسط فلسطين المحتلة بوقف حركة الطيران في المطار.
ووفق وسائل إعلام عبرية تضررت طائرة "بوينغ 777" بسبب شظايا اعتراض وشظايا في مطار "بن غوريون".
وقال الجيش الإسرائيلي: "رصدنا نحو 10 صواريخ أطلقت من #لبنان باتجاه مناطق الوسط والشمال اعترضنا بعضها".
وأدخلت الصواريخ أكثر من مليوني مستوطن إلى الملاجئ.
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