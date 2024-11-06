لأول مرة.. صاروخ يسقط داخل مطار بن غوريون (فيديو)

سقط اليوم الأربعاء، صاروخ بشكل مباشر داخل مطار بن غورين في تل أبيب بعد رشقة أطلقت من لبنان.



وتسبب إطلاق الصورايخ من لبنان باتجاه وسط فلسطين المحتلة بوقف حركة الطيران في المطار.

ووفق وسائل إعلام عبرية تضررت طائرة "بوينغ 777" بسبب شظايا اعتراض وشظايا في مطار "بن غوريون".

وقال الجيش الإسرائيلي: "رصدنا نحو 10 أطلقت من #لبنان باتجاه مناطق الوسط والشمال اعترضنا بعضها".

وأدخلت الصواريخ أكثر من مليوني مستوطن إلى الملاجئ.