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رسميا.. ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة

11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصبح دونالد ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، بعد حصوله على 277 صوتا حتى الآن، في المجمع الانتخابي.

وحصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتا، حيث تبقى عدد قليل من الولايات التي لا تزال تشهد عمليات فرز.

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