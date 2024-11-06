رسميا.. ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة

رسميا.. ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة
التاريخ
11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصبح دونالد ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، بعد حصوله على 277 صوتا حتى الآن، في المجمع الانتخابي.
وحصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتا، حيث تبقى عدد قليل من الولايات التي لا تزال تشهد عمليات فرز.
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