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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.22 بالمئة الى مستوى 2408 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2066 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة اخرى.

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