%90 من القطريين يصوتون لصالح إلغاء انتخابات مجلس الشورى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت السلطات القطرية الأربعاء أن أكثر من 90% من المقترعين وافقوا في الاستفتاء الذي جرى أمس على إلغاء انتخابات مجلس الشورى، ما ينهي تجربة قصيرة ومحدودة للديمقراطية في الإمارة الغنية بالغاز.
وقالت وزارة الداخلية القطرية إن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة قبول موافقة شعبية بلغت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور على منصة اكس: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".
وقد صادق أمير قطر على التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 % ممن يحق لهم التصويت من المواطنين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة.
وبموجب التعديلات، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.
وكانت قطر نظمت في 2021 أول انتخابات لها على 30 من 45 مقعدا في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.
رغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للتصويت.
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