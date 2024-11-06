%90 من القطريين يصوتون لصالح إلغاء انتخابات مجلس الشورى

أعلنت السلطات القطرية الأربعاء أن أكثر من 90% من المقترعين وافقوا في الاستفتاء الذي جرى أمس على إلغاء مجلس الشورى، ما ينهي تجربة قصيرة ومحدودة للديمقراطية في الإمارة الغنية بالغاز.



وقالت وزارة الداخلية القطرية إن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة قبول موافقة شعبية بلغت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.



وكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور على منصة اكس: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".



وقد صادق أمير قطر على التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 % ممن يحق لهم التصويت من المواطنين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة.



وبموجب التعديلات، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.



وكانت قطر نظمت في 2021 أول انتخابات لها على 30 من 45 مقعدا في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.



رغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للتصويت.