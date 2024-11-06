عباس واثق من دعم ترامب لتطلعات الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له النجاح .
وأعرب عباس في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.
وقال: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".
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