عباس واثق من دعم ترامب لتطلعات الشعب الفلسطيني

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له النجاح .



وأعرب عباس في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.



وقال: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".