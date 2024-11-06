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عباس واثق من دعم ترامب لتطلعات الشعب الفلسطيني

11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له النجاح .


وأعرب عباس في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.


وقال: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

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