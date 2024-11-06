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الاحتلال يصادر حجاب الأسيرات في الدامون

11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن إقدام إدارة سجن "الدامون" على مصادرة الجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات الفلسطينيات، واستبدالها بملابس رياضية رمادية دون حجاب، هو خطوة خطيرة، وإمعان في استهداف الاحتلال وتنكيله وانتهاكاته وتجاوزاته بحقهن.

وشددت على أن "هذه الجرائم النكراء واستهداف الحرائر داخل السجون هي تجاوز لكل القيم الدينية والحقوقية والإنسانية، وهي ممارسات لا يمكن السكوت عنها"، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني "يمتلك الإرادة والتصميم للرد على الاحتلال والتصدي لكل ممارساته العدوانية ضد حرائرنا وأسرانا".


وأشارت إلى "أن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل السجون من ظروف مأساوية وتفتيشات تعسفية بشكل يومي، والحرمان من المقومات والمستلزمات الأساسية من طعام ودواء وملابس وأغطية، يهدف إلى القتل المعنوي والجسدي العمد، وهو ما تؤكده الوقائع والأرقام".



وطالبت حماس "كل الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، وخصوصاً تلك المعنية بقضايا المرأة، بالضغط على الاحتلال ولجم ممارساته التعسفية بحقهن".


ودعت الفصائل الوطنية والحركات الشعبية وأبناء الشعب الفلسطيني وذوي الأسرى إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى، ونصرة قضيتهم بكل الوسائل الداعمة، حتى نيل حريتهم الكاملة.


"محاولة يائسة لإذلال إرادة المرأة الفلسطينية"
كذلك، نددت حركة الجهاد الإسلامي بالانتهاكات السافرة التي تمارسها إدارة السجون في كيان الاحتلال بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، ورأت أن ذلك يمثل تعدياً صارخاً على حقوقهنّ الأساسية وانتهاكاً لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.


وشددت على أن فرض هذا اللباس القسري على الأسيرات الفلسطينيات يأتي في سياق حربٍ نفسيةٍ واعتداءٍ متجدد على الكرامة في إطار الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وهو محاولة يائسة لإذلال إرادة المرأة الفلسطينية.

ورأت أن هذه الإجراءات العدوانية تضاف إلى سجلٍ طويلٍ من الممارسات الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، بدءاً من الحرمان من الزيارات والعزل الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي، وصولاً إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية.

ودعت إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، حتى تحرير الأسرى الكامل من سجون الاحتلال. وكالات

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