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نعيم قاسم: مشروع نتنياهو تحويل لبنان إلى ضفة غربية

11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان، على نحو شبيه بالضفة الغربية، وتغيير خارطة الشرق الأوسط".


وقال قاسم، في خطاب بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال حسن نصر الله، إن خطوات مشروع نتنياهو من خلال الحرب على لبنان هي إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان ولو عن بعد في الجو والتهديد، وجعل لبنان شبيها بالضفة الغربية إلى جانب العمل على خارطة الشرق الأوسط، وفق تعبيره.


وأكد قاسم أنه عندما تكون إسرائيل مستعدة "لوقف العدوان هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح وهو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية" بحسب قوله.

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