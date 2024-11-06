نعيم قاسم: مشروع نتنياهو تحويل لبنان إلى ضفة غربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان، على نحو شبيه بالضفة الغربية، وتغيير خارطة الشرق الأوسط".
وقال قاسم، في خطاب بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال حسن نصر الله، إن خطوات مشروع نتنياهو من خلال الحرب على لبنان هي إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان ولو عن بعد في الجو والتهديد، وجعل لبنان شبيها بالضفة الغربية إلى جانب العمل على خارطة الشرق الأوسط، وفق تعبيره.
وأكد قاسم أنه عندما تكون إسرائيل مستعدة "لوقف العدوان هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح وهو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية" بحسب قوله.
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