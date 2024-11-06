وقف الكارثة الإنسانية بالقطاع

بقلم: أسرة التحرير

الجمهور في إسرائيل ملزم بأن يوجه نظره مباشرة إلى ما تنفذ دولته باسمه في شمال قطاع غزة. في بداية أكتوبر أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملة عسكرية هناك، ومنذ أكثر من شهر يفرض حصارا متشددا على المنطقة حول مدن جباليا، بيت حانون وبيت لاهيا. "حصار في داخل حصار في داخل حصار"، هكذا وصف ذلك مصدر في الأمم المتحدة. منطقة لا يسمح فيها الجيش الإسرائيلي لأحد أن يدخل إليها – ولا حتى لمنظمات الإغاثة الدولية. سكان شمال القطاع طُلب منهم أن ينتقلوا جنوبا، بروح "خطة الجنرالات" للواء احتياط غيورا آيلند. رغم أنه من ناحية رسمية إسرائيل تنفي أنها تنفذها. الفكرة العامة "للخطة" هذه هي إخلاء السكان، الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة، وخلق معادلة يكون فيها من يبقى يعد مخربا وحكمه الموت.

سكان يخشون أنه لن يسمح لهم بالعودة قرروا البقاء، وآخرون لا يمكنهم أن يخرجوا من المنطقة. قبل بضعة أيام نشرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تحذيرا جاء فيه أن الوضع هناك "هو الآخرة": كل الفلسطينيين الذين في شمال قطاع غزة علقوا في خطر حقيقي ليموتوا بالأمراض، بالجوع وبالعنف".

الجيش يحظر دخول شاحنات الإغاثة الإنسانية، وفقط لسيارات الإسعاف أعطي الإذن لنقل مرضى بأمراض صعبة للمستشفى في مدينة غزة. وطلب الجيش الإسرائيلي من هيئات النجدة المدنية مغادرة المنطقة أيضا.

للطرد الجماعي، للتجويع، للمس بالمستشفيات وبالكارثة الإنسانية ينبغي أن يضاف المس غير المتوازن بالمدنيين. الجمهور في إسرائيل يكاد لا يطلع على هذه الأحداث، وبين هذا وذاك فإن عدم اكتراثه بهم مطلق. هكذا مثلا قبل نحو أسبوعين هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى في بيت لاهيا، وحسب وزارة الصحة في غزة قتل 94 شخصا. وذلك لأنه على سطح المبنى نصب استحكام مراقبة لحماس وساعد في تفعيل عبوة ناسفة قتلت أربعة جنود قبل يومين من ذلك. في إسرائيل يكاد لا يكون هناك أي نقاش في مسألة إذا كان هناك مبرر عملياتي لقتل مكثف كهذا.

عمليا، تنطوي الحرب على تجاهل للقانون الدولي. وكأنه لا يوجد مدنيون في غزة، لا يوجد أطفال ولا توجد نتائج للأفعال. الرغبة في الثأر بعد 7 أكتوبر وجدت تعبيرها في قتال وحشي وعديم الآثار يخرق بفظاظة أحكام الحرب وأخطر من ذلك – يصم الدولة بوصمة أخلاقية لأجيال إلى الأمام.

فضلا عن ذلك فإن التدمير المكثف للبيوت وللبنى التحتية في شمال القطاع واستعداد الجيش للاستيلاء على الأرض من خلال شق محاور وإقامة بنى تحتية يدل على أن في نيته البقاء هناك تمهيدا لضم فعلي وإقامة مستوطنات حسب نموذج الضفة.

على إسرائيل أن تهجر خطة الجنرالات وأن توقف الكارثة الإنسانية. حان الوقت للسعي بصدق للتوقيع على صفقة مخطوفين ووقف الحرب.