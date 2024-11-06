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مطار بن غوريون.. بداية لتجاوز الخطوط الحمراء

11/6/2024 2:44:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة - رجح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن يكون سقوط صاروخ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يمثل "بداية استهداف مناطق للاحتلال كانت ضمن الخطوط الحمراء".
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في مطار بن غوريون الدولي، وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية توقف حركة الطيران في المطار عقب سقوط الصاروخ.
من جهتها، أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى دون وقوع إصابات.
وحسب العميد جوني، فقد كان مطار بن غوريون يعتبر خارج دائرة الاستهداف من قبل من يواجهون الاحتلال واستهدافه اليوم بصاروخ دقيق يعكس "دخول الصراع في تحديات وتصعيد كبير خطير جدا".
وقال في تحليل للمشهد العسكري في لبنان إن استهداف مطار بن غوريون يؤكد أن الجهة التي أطلقت الصاروخ تملك مثل هذه الصواريخ الإستراتيجية الذكية، والتي تمتاز بدقة المدى ودقة إصابة الهدف.
وربط استهداف مطار بن غوريون بتاريخ مرور 40 يوما على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من طرف طائرات إسرائيلية في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما ربط العميد حسن جوني استهداف المطار بلحظة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وانتشاء مسؤولي الاحتلال بهذا الفوز.
واعتبر أن فشل المنظومات الدفاعية للاحتلال في حماية مطار بن غوريون ليس جديدا، لأنها فشلت سابقا في حماية منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي استهدف بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله.
وعن تداعيات استهداف مطار بن غوريون، توقع العميد جوني أن يقوم جيش الاحتلال بسلسلة استهدافات للجهة التي أطلقت الصاروخ، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن عن تبنيها العملية.
لكن حزب الله أعلن لاحقا أنه "قصف قاعدة تسرفين قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب برشقة صواريخ نوعية"، والقاعدة مخصصة للتدريب العسكري. وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن "مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها".
إلى ذلك استشهد 25 لبنانيا وأصيب 14 آخرون في غارتين جويتين على بلدتين في وسط وجنوب لبنان، في حين دوت صفارات الإنذار في مستوطنات للاحتلال على الحدود اللبنانية.
وقالت وزارة الصحة عبر بيان إن "الحصيلة غير النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة برجا (قضاء الشوف- وسط) ارتفعت إلى 20 شهيدا و14 جريحا".
وأضافت أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض ما تزال مستمرة، مما يعني احتمال ارتفاع عدد الضحايا. وللمرة الأولى منذ بدء العدوان على لبنان حلق منطاد عسكري إسرائيلي في أجواء بعلبك (شرق)، بالتزامن مع حركة نشطة لطائرات مسيرة في منطقة البقاع.-(وكالات)

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