مطار بن غوريون.. بداية لتجاوز الخطوط الحمراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة - رجح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن يكون سقوط صاروخ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يمثل "بداية استهداف مناطق للاحتلال كانت ضمن الخطوط الحمراء".
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في مطار بن غوريون الدولي، وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية توقف حركة الطيران في المطار عقب سقوط الصاروخ.
من جهتها، أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سقوط شظايا صواريخ
في منطقة تل أبيب الكبرى دون وقوع إصابات.
وحسب العميد جوني، فقد كان مطار بن غوريون يعتبر خارج دائرة الاستهداف من قبل من يواجهون الاحتلال واستهدافه اليوم بصاروخ دقيق يعكس "دخول الصراع في تحديات وتصعيد كبير خطير جدا".
وقال في تحليل للمشهد العسكري في لبنان إن استهداف مطار بن غوريون يؤكد أن الجهة التي أطلقت الصاروخ تملك مثل هذه الصواريخ الإستراتيجية الذكية، والتي تمتاز بدقة المدى ودقة إصابة الهدف.
وربط استهداف مطار بن غوريون بتاريخ مرور 40 يوما على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من طرف طائرات إسرائيلية في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما ربط العميد حسن جوني استهداف المطار بلحظة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وانتشاء مسؤولي الاحتلال بهذا الفوز.
واعتبر أن فشل المنظومات الدفاعية للاحتلال في حماية مطار بن غوريون ليس جديدا، لأنها فشلت سابقا في حماية منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي استهدف بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله.
وعن تداعيات استهداف مطار بن غوريون، توقع العميد جوني أن يقوم جيش الاحتلال بسلسلة استهدافات للجهة التي أطلقت الصاروخ، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن عن تبنيها العملية.
لكن حزب الله أعلن لاحقا أنه "قصف قاعدة تسرفين قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب برشقة صواريخ نوعية"، والقاعدة مخصصة للتدريب العسكري. وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن "مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها".
إلى ذلك استشهد 25 لبنانيا وأصيب 14 آخرون في غارتين جويتين على بلدتين في وسط وجنوب لبنان، في حين دوت صفارات الإنذار في مستوطنات للاحتلال على الحدود اللبنانية.
وقالت وزارة الصحة عبر بيان إن "الحصيلة غير النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة برجا (قضاء الشوف- وسط) ارتفعت إلى 20 شهيدا و14 جريحا".
وأضافت أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض ما تزال مستمرة، مما يعني احتمال ارتفاع عدد الضحايا. وللمرة الأولى منذ بدء العدوان على لبنان حلق منطاد عسكري إسرائيلي في أجواء بعلبك (شرق)، بالتزامن مع حركة نشطة لطائرات مسيرة في منطقة البقاع.-(وكالات)
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