فوز ترامب.. ملفات ساخنة بانتظاره فهل سيتعاطاها بذات النفس القديم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الولايات المتحدة - بعدما نجح دونالد ترامب، في رهانه بالعودة إلى البيت الأبيض في فوز أثار مفاجأة واسعة في الولايات المتحدة ترددت أصداؤها عبر العالم، يسرى تساؤل حيال الملفات المتلهبة التي تنتظره، فهل سيتعاطاها بذات الطريقة التي مارسها في الدورة الماضية من رئاسته؟
وتعد عودة الجمهوري استثنائية أيضا بشكل إضافي، لأن حملته الثالثة تخللتها محاولتا اغتيال وأربع لوائح اتهام وإدانة جنائية.
كان انتصاره واضحا وسريعا، بحيث فاز الرئيس السابق بالولايتين المتنازع عليهما، نورث كارولاينا وجورجيا، خلال ساعات قليلة، قبل أن تعطيه بنسلفانيا وويسكونسن الدفعة النهائية. حتى قبل إعلان فوزه رسميا، تلقى الجمهوري سيلا من التهاني من رؤساء ومسؤولين في الخارج.
فبعد مغادرة البيت الأبيض في حالة من الفوضى، تمكن ترامب كما فعل في 2016 من إقناع الأميركيين بأنه يفهم الصعوبات اليومية التي يواجهونها بشكل أفضل من أي شخص آخر، ولا سيما أن نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس التي خاضت حملة خاطفة بعد انسحاب جو بايدن من السباق، لم تتمكن من حشد تعبئة كافية لرسالتها الوسطية الداعية إلى الوحدة، في مواجهة انتقادات منافسها اللاذعة بشأن التضخم والهجرة.
عودة ترامب إلى البيت الأبيض تغرق ملايين الأميركيين الذين يرتدون القبعات الحمراء في حالة من الفرح العارم، لكنها تغرق كثيرين آخرين في الخوف بسبب خطابه الحاد بشكل متزايد لا سيما في ما يتعلق بالمهاجرين.
كيف بالتالي يمكن التوفيق بين هاتين الأميركيتين اللتين يفصل بينهما كل شيء؟
عند أدائه اليمين في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، سيكون على الجمهوري أن يضمد الجراح في هذا البلد المنقسم تماما.
وفي خطاب النصر، أطلق دونالد ترامب دعوة إلى "الوحدة" وحض الأميركيين على وضع "الانقسامات التي سادت في السنوات الأربع الماضية خلفنا".
إلا أنه خلال حملته الانتخابية، هاجم منافسته بالشتائم، واتهم المهاجرين بـ"تسميم دماء البلاد"، وسخر من منافسيه.
لكن كيف ستبدو رئاسة ترامب الثانية؟ السؤال يثير الحيرة والقلق، في الولايات المتحدة وخارجها. واقترح الملياردير "أكبر عملية" على الإطلاق لترحيل المهاجرين في اليوم الأول من ولايته.
وبشأن الملفات الشائكة والعديدة على المستوى الدولي فقد انتقد ترامب بشدة المليارات التي تنفق في الحرب في أوكرانيا، ووعد بحل هذا النزاع حتى قبل أداء القسم، وهو احتمال يثير قلقا لدى كييف والرئيس الاوكراني، والذي ما انفك خلال الاشهر الماضية يستصرخ الولايات المتحدة وأوروبا لتزويده بالسلاح، خاصة بعد ميل نتائج الحرب الدائرة هناك لصالح روسيا.
وأكد قطب العقارات أيضا أنه سينهي الحرب في الشرق الأوسط، بدون أن يوضح كيفية القيام بذلك، الا أن سلوكه في المرة الماضية، والتي حينها نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس، واعترف بأن الجولان جزء من أراضي الكيان المحتل، يمكن أن تعطي لمحة عن الكيفية التي سيتعاطاها مع الحق الفلسطيني المغتصب من الاحتلال.
وفي آخر أيام المعركة الانتخابية قبل ثلاثة أيام التقى مجموعة كبيرة من الأميركيين العرب في مقهى بملكية شخص لبناني ووعد بإنهاء الحرب على لبنان، الا أنه لم يوضح الالية التي سيتم فيها ذلك، فهل سيرضخ لمطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، بوضع شرط انسحاب حزب الله الى ما وراء نهر الليطاني في الحدود مع دولة الأحتلال وتطبيق القرار الاممي 1701 وفق أهواء نتنياهو أم بطريقة شمولية.
وبشأن قضايا المناخ، تسرى شكوك على مستوى العالم بأن يكون ترامب يلقي بالا بصورة كافية لقضايا المناخ، ففي ولايته الاولى أبدى تشككه في جدوى اتفاق باريس حول المناخ والتنقيب عن النفط .
وبشأن الاقتصاد يريد ترامب "سرقة الوظائف من الدول الأخرى" من خلال التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية.
لكنه يبقى غامضا حين يتعلق الأمر بالحق في الإجهاض، والذي أضعفه إلى حد كبير قضاة المحكمة العليا الذين يفاخر بتعيينهم.
لكن بشأن هذا الملف كما في ملفات أخرى، فإن طباع الرئيس السبعيني والتي لا يمكن توقعها تغذي كل التكهنات.
الديمقراطيون يشعرون بالقلق إزاء تهديداته المتزايدة ضدهم والذين يعتبرهم "العدو الداخلي" ويطمح للانتقام منهم.
وتحاول السفارات الأوروبية من جهتها منذ أشهر اختراق شبكة الجمهوري المبهمة جدا لتجنب التعرض للمفاجأة كما حدث في عام 2016، حين وصل فجأة إلى رئاسة الولايات المتحدة وتنمر على الحلفاء.
وسيمكن للرئيس الجديد الاعتماد على مجلس الشيوخ الذي استعاده الجمهوريون من أيدي الديمقراطيين. وسيكون انتصاره كاملا إذا احتفظ حزبه بمجلس النواب.
ولم تظهر تفاصيل كثيرة حول خيارات إدارة ترامب المستقبلية، مع استثناء واحد لافت هو أنه أعلن أنه سيوكل مسؤولية كبرى للملياردير إيلون ماسك الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري.
وعبر انتخاب دونالد ترامب، قرر الأميركيون وضع رجل يبلغ 78 عاما على رأس أكبر قوة في العالم، وسيصبح في كانون الثاني (يناير) المقبل أكبر رئيس للولايات المتحدة يؤدي اليمين الدستورية.
وما زال من المبكر القول ما سيكون أثر انتخابه رئيسا على متاعبه القانونية حيث يواجه ترامب احتمال السجن في عدة قضايا، أو كيف سيكون رد فعل خصومه السياسيين الذين يعبرون عن قلق بشأن عودته إلى السلطة منذ أشهر.
خلافا لدونالد ترامب الذي قاطع حفل تنصيب جو بايدن، فقد التزم الرئيس الديمقراطي المشاركة في حفل تنصيب الجمهوري، و"الانتقال السلمي للسلطة" بحسب الناطقة باسمه.-(وكالات)
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