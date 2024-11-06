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فوز ترامب.. ملفات ساخنة بانتظاره فهل سيتعاطاها بذات النفس القديم؟

11/6/2024 2:44:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - بعدما نجح دونالد ترامب، في رهانه بالعودة إلى البيت الأبيض في فوز أثار مفاجأة واسعة في الولايات المتحدة ترددت أصداؤها عبر العالم، يسرى تساؤل حيال الملفات المتلهبة التي تنتظره، فهل سيتعاطاها بذات الطريقة التي مارسها في الدورة الماضية من رئاسته؟
وتعد عودة الجمهوري استثنائية أيضا بشكل إضافي، لأن حملته الثالثة تخللتها محاولتا اغتيال وأربع لوائح اتهام وإدانة جنائية.
كان انتصاره واضحا وسريعا، بحيث فاز الرئيس السابق بالولايتين المتنازع عليهما، نورث كارولاينا وجورجيا، خلال ساعات قليلة، قبل أن تعطيه بنسلفانيا وويسكونسن الدفعة النهائية. حتى قبل إعلان فوزه رسميا، تلقى الجمهوري سيلا من التهاني من رؤساء ومسؤولين في الخارج.
فبعد مغادرة البيت الأبيض في حالة من الفوضى، تمكن ترامب كما فعل في 2016 من إقناع الأميركيين بأنه يفهم الصعوبات اليومية التي يواجهونها بشكل أفضل من أي شخص آخر، ولا سيما أن نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس التي خاضت حملة خاطفة بعد انسحاب جو بايدن من السباق، لم تتمكن من حشد تعبئة كافية لرسالتها الوسطية الداعية إلى الوحدة، في مواجهة انتقادات منافسها اللاذعة بشأن التضخم والهجرة.
عودة ترامب إلى البيت الأبيض تغرق ملايين الأميركيين الذين يرتدون القبعات الحمراء في حالة من الفرح العارم، لكنها تغرق كثيرين آخرين في الخوف بسبب خطابه الحاد بشكل متزايد لا سيما في ما يتعلق بالمهاجرين.
كيف بالتالي يمكن التوفيق بين هاتين الأميركيتين اللتين يفصل بينهما كل شيء؟
عند أدائه اليمين في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، سيكون على الجمهوري أن يضمد الجراح في هذا البلد المنقسم تماما.
وفي خطاب النصر، أطلق دونالد ترامب دعوة إلى "الوحدة" وحض الأميركيين على وضع "الانقسامات التي سادت في السنوات الأربع الماضية خلفنا".
إلا أنه خلال حملته الانتخابية، هاجم منافسته بالشتائم، واتهم المهاجرين بـ"تسميم دماء البلاد"، وسخر من منافسيه.
لكن كيف ستبدو رئاسة ترامب الثانية؟ السؤال يثير الحيرة والقلق، في الولايات المتحدة وخارجها. واقترح الملياردير "أكبر عملية" على الإطلاق لترحيل المهاجرين في اليوم الأول من ولايته.
وبشأن الملفات الشائكة والعديدة على المستوى الدولي فقد انتقد ترامب بشدة المليارات التي تنفق في الحرب في أوكرانيا، ووعد بحل هذا النزاع حتى قبل أداء القسم، وهو احتمال يثير قلقا لدى كييف والرئيس الاوكراني، والذي ما انفك خلال الاشهر الماضية يستصرخ الولايات المتحدة وأوروبا لتزويده بالسلاح، خاصة بعد ميل نتائج الحرب الدائرة هناك لصالح روسيا.
وأكد قطب العقارات أيضا أنه سينهي الحرب في الشرق الأوسط، بدون أن يوضح كيفية القيام بذلك، الا أن سلوكه في المرة الماضية، والتي حينها نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس، واعترف بأن الجولان جزء من أراضي الكيان المحتل، يمكن أن تعطي لمحة عن الكيفية التي سيتعاطاها مع الحق الفلسطيني المغتصب من الاحتلال.
وفي آخر أيام المعركة الانتخابية قبل ثلاثة أيام التقى مجموعة كبيرة من الأميركيين العرب في مقهى بملكية شخص لبناني ووعد بإنهاء الحرب على لبنان، الا أنه لم يوضح الالية التي سيتم فيها ذلك، فهل سيرضخ لمطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، بوضع شرط انسحاب حزب الله الى ما وراء نهر الليطاني في الحدود مع دولة الأحتلال وتطبيق القرار الاممي 1701 وفق أهواء نتنياهو أم بطريقة شمولية.
وبشأن قضايا المناخ، تسرى شكوك على مستوى العالم بأن يكون ترامب يلقي بالا بصورة كافية لقضايا المناخ، ففي ولايته الاولى أبدى تشككه في جدوى اتفاق باريس حول المناخ والتنقيب عن النفط .
وبشأن الاقتصاد يريد ترامب "سرقة الوظائف من الدول الأخرى" من خلال التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية.
لكنه يبقى غامضا حين يتعلق الأمر بالحق في الإجهاض، والذي أضعفه إلى حد كبير قضاة المحكمة العليا الذين يفاخر بتعيينهم.
لكن بشأن هذا الملف كما في ملفات أخرى، فإن طباع الرئيس السبعيني والتي لا يمكن توقعها تغذي كل التكهنات.
الديمقراطيون يشعرون بالقلق إزاء تهديداته المتزايدة ضدهم والذين يعتبرهم "العدو الداخلي" ويطمح للانتقام منهم.
وتحاول السفارات الأوروبية من جهتها منذ أشهر اختراق شبكة الجمهوري المبهمة جدا لتجنب التعرض للمفاجأة كما حدث في عام 2016، حين وصل فجأة إلى رئاسة الولايات المتحدة وتنمر على الحلفاء.
وسيمكن للرئيس الجديد الاعتماد على مجلس الشيوخ الذي استعاده الجمهوريون من أيدي الديمقراطيين. وسيكون انتصاره كاملا إذا احتفظ حزبه بمجلس النواب.
ولم تظهر تفاصيل كثيرة حول خيارات إدارة ترامب المستقبلية، مع استثناء واحد لافت هو أنه أعلن أنه سيوكل مسؤولية كبرى للملياردير إيلون ماسك الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري.
وعبر انتخاب دونالد ترامب، قرر الأميركيون وضع رجل يبلغ 78 عاما على رأس أكبر قوة في العالم، وسيصبح في كانون الثاني (يناير) المقبل أكبر رئيس للولايات المتحدة يؤدي اليمين الدستورية.
وما زال من المبكر القول ما سيكون أثر انتخابه رئيسا على متاعبه القانونية حيث يواجه ترامب احتمال السجن في عدة قضايا، أو كيف سيكون رد فعل خصومه السياسيين الذين يعبرون عن قلق بشأن عودته إلى السلطة منذ أشهر.
خلافا لدونالد ترامب الذي قاطع حفل تنصيب جو بايدن، فقد التزم الرئيس الديمقراطي المشاركة في حفل تنصيب الجمهوري، و"الانتقال السلمي للسلطة" بحسب الناطقة باسمه.-(وكالات)

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