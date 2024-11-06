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الفلسطينيون لا يعلقون آمالا على إيفاء ترامب بوعوده حول إنهاء حرب غزة

11/6/2024 2:44:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - لا يعلق الفلسطينيون آمالاً عريضة على إيفاء الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب بوعوده حول إنهاء الحروب بالمنطقة، قياساً بولايته الرئاسية السابقة التي شكلت فترة قاتمة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مطالبين في الوقت نفسه بدعم حقوقهم الوطنية في التحرير وتقرير المصير.
وطغت مواقف الرئيس ترامب من الصراع العربي – الصهيوني على ردود الفعل الفلسطينية حيال فوزه، بعدما تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية لأربع سنوات قادمة، بدون أن يأخذوا وعوده بجدية حول إنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم "حل الدولتين"، بوصفها "مزايدات انتخابية" لكسب أصوات العرب والمسلمين في الساحة الأميركية.
وأبدى الفلسطينيون خشيتهم من قيام "ترامب" بتكرار نفس المواقف والقرارات السلبية التي غلبت على فترة رئاسته السابقة، لاسيما حيال نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ووقف الدعم الأميركي لوكالة "الأونروا" ولميزانية السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وذلك بفعل ضغوط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وتزداد الخشية الفلسطينية من تقاطع موقف "ترامب" من "الأونروا" مع قرار الاحتلال الأخير بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية وإلغاء عملها في القدس المحتلة، وأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حال استمرار موقف الرئيس الأميركي المُنتخب على حاله، فإن الاحتلال سيتمسك بإجراءاته ويرفض التراجع عنها.
وقد تشكل مسألة عدم عودة الرئيس "ترامب" إلى قراراته السابقة اختباراً حقيقياً لضبط سلوك الاحتلال المتطرف، وخلافاً لذلك؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الذي وصف نتائج الانتخابات الأميركية بتجديد تكريس التحالف الثنائي، سيجد في البيت الأبيض داعماً قوياً لاستمرار جرائمه الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه؛ أعرب الرئيس محمود عباس، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس "ترامب" من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكداً التزام الشعب الفلسطيني بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.
وقال الرئيس عباس "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني"، وفق رأيه.
في حين طالبت حركة "حماس" بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للكيان الصهيوني، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقالت "حماس"، في تعقيبها على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن موقفها من الإدارة الأميركية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.
وأكدت إنه لمن المؤسف الإشارة إلى أن جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي.
وأضافت إن الإدارة الأميركية السابقة سلكت مساراً منحازاً للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضي في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبت دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ.
ورأت أن الرئيس الأميركي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأميركي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزَة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للاحتلال.
وقالت إن "على الإدارة الأميركية الجديدة، أن تَعِي أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره؛ دعا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الإدارة الأميركية الجديدة بأن تصغي لإرادة الشعب الأميركي والتحول الكبير في أوساط الشباب نحو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، في تصريح له أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة مدعوة لرفض أخطر مخططات "نتنياهو" بضم الضفة الغربية ومواصلة سياسة التطهير العرقي.
وأكد البرغوثي أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله الوطني من أجل الحرية الكاملة والكرامة الوطنية بغض النظر عمن يجلس في مقاعد الإدارة الأميركية".
واعتبر أن "الحزب الديمقراطي الأميركي وإدارة الرئيس "جو بايدن" قد دفعوا ثمن تأييدهم المطلق للكيان المُحتل وحرب الإبادة التي يواصل شنها ضد الشعب الفلسطيني وعجزه عن لجم "نتنياهو"، وقد ساهم ذلك كله في هزيمته في الانتخابات الأميركية".

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