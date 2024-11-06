الفلسطينيون لا يعلقون آمالا على إيفاء ترامب بوعوده حول إنهاء حرب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - لا يعلق الفلسطينيون آمالاً عريضة على إيفاء الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب
بوعوده حول إنهاء الحروب بالمنطقة، قياساً بولايته الرئاسية السابقة التي شكلت فترة قاتمة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مطالبين في الوقت نفسه بدعم حقوقهم الوطنية في التحرير وتقرير المصير.
وطغت مواقف الرئيس ترامب من الصراع العربي – الصهيوني على ردود الفعل الفلسطينية حيال فوزه، بعدما تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية لأربع سنوات قادمة، بدون أن يأخذوا وعوده بجدية حول إنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم "حل الدولتين"، بوصفها "مزايدات انتخابية" لكسب أصوات العرب والمسلمين في الساحة الأميركية.
وأبدى الفلسطينيون خشيتهم من قيام "ترامب" بتكرار نفس المواقف والقرارات السلبية التي غلبت على فترة رئاسته السابقة، لاسيما حيال نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ووقف الدعم الأميركي لوكالة "الأونروا" ولميزانية السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وذلك بفعل ضغوط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وتزداد الخشية الفلسطينية من تقاطع موقف "ترامب" من "الأونروا" مع قرار الاحتلال الأخير بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية وإلغاء عملها في القدس المحتلة، وأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حال استمرار موقف الرئيس الأميركي المُنتخب على حاله، فإن الاحتلال سيتمسك بإجراءاته ويرفض التراجع عنها.
وقد تشكل مسألة عدم عودة الرئيس "ترامب" إلى قراراته السابقة اختباراً حقيقياً لضبط سلوك الاحتلال المتطرف، وخلافاً لذلك؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الذي وصف نتائج الانتخابات الأميركية بتجديد تكريس التحالف الثنائي، سيجد في البيت الأبيض داعماً قوياً لاستمرار جرائمه الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه؛ أعرب الرئيس محمود عباس، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس "ترامب" من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكداً التزام الشعب الفلسطيني بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.
وقال الرئيس عباس "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني"، وفق رأيه.
في حين طالبت حركة "حماس" بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للكيان الصهيوني، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقالت "حماس"، في تعقيبها على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن موقفها من الإدارة الأميركية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.
وأكدت إنه لمن المؤسف الإشارة إلى أن جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي.
وأضافت إن الإدارة الأميركية السابقة سلكت مساراً منحازاً للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضي في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبت دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ.
ورأت أن الرئيس الأميركي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأميركي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزَة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للاحتلال.
وقالت إن "على الإدارة الأميركية الجديدة، أن تَعِي أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره؛ دعا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الإدارة الأميركية الجديدة بأن تصغي لإرادة الشعب الأميركي والتحول الكبير في أوساط الشباب نحو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، في تصريح له أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة مدعوة لرفض أخطر مخططات "نتنياهو" بضم الضفة الغربية ومواصلة سياسة التطهير العرقي.
وأكد البرغوثي أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله الوطني من أجل الحرية الكاملة والكرامة الوطنية بغض النظر عمن يجلس في مقاعد الإدارة الأميركية".
واعتبر أن "الحزب الديمقراطي الأميركي وإدارة الرئيس "جو بايدن" قد دفعوا ثمن تأييدهم المطلق للكيان المُحتل وحرب الإبادة التي يواصل شنها ضد الشعب الفلسطيني وعجزه عن لجم "نتنياهو"، وقد ساهم ذلك كله في هزيمته في الانتخابات الأميركية".
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