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ما قانونية إرغام العاملين على التقاعد المبكر

11/6/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - يتبادر إلى أذهان خبراء في حقوق العمال وعاملين سؤال ملح حول لجوء الإدارة في القطاعين العام والخاص إلى إجبار موظفين على الخضوع للتقاعد المبكر، ويتساءلون عن مدى قانونية هذا الإجراء لاسيما في البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وتعاظم هذا السؤال بعد أن خاطبت اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان، وزارة العمل بخصوص إحالة المطالب العمالية لعمال المياومة، إلى إجراءات النزاع العمالي، حيث طالبت النقابة بـ"عدم اللجوء إلى إجبار العاملين بنظام المياومة على التقاعد المبكر دون رغبة منهم"، موضحة أن "التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب، حسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي"، وطالبت بـ"عدم اللجوء لهيكلة الموظفين بحجة الترشيق والترشيد، لما فيه مس بالأمن الوظيفي للعاملين".
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد أبو مرجوب أن مطالب هؤلاء العمال تضمنت، صرف بدل غلاء معيشة، وبدل خطورة عمل، وإعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية في النقابة، وتحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة من تاريخ إيقافها.
وأضاف أبو مرجوب أن المطالب اشتملت أيضا على الالتزام بما نص عليه قانون العمل بخصوص العمل الإضافي والعمل المرن والإجازات بكافة أنواعها، وساعات العمل اليومية، وشمول كافة العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.
وأكد أن العمال، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، فهم يخضعون لقانون ضمان اجتماعي واحد لا يفرق بينهم.
وكشف أن القضية ذهبت إلى إجراءات التوفيق، حيث قرر وزير العمل تعيين مندوب لإجراءات التوفيق لحل الموضوع، وفي حال لم يتم التوافق سيتم تشكيل لجنة توفيق وبعدها إذا لم يسوى الأمر تذهب القضية للمحكمة.
وبين أن "الأمانة" لم تقم بالتواصل من أجل التباحث حول مطالب العمال، التي تقدمت بها النقابة رسميا عبر كتاب بتاريخ 7/ 10/ 2024.
من جهتها، حاولت "الغد" التواصل مع أمانة عمان للحصول على تعليق على الموضوع إلا أنها لم تتلق أي رد.
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنه "لا أحد يملك إرغام أو إجبار أي مؤمن عليه، وأي عامل في أي قطاع، عاما كان أو خاصا، على التقاعد المبكر".
وبين الصبيحي أن القانون أعطى للمؤمن عليه نفسه بمحض إرادته واختياره أن يلجأ للتقاعد المبكر، ولا يخصص راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي إلا بناء على طلب يتقدم به المؤمن عليه نفسه بعد انتهاء خدمته في الضمان.
واستدرك: "لكن ما يجري سواء في القطاع العام أو الخاص، أنه يساء استخدام المادة الرابعة والستين في قانون الضمان التي تنص على حق المؤمن عليه في المؤسسة أن تخصص راتب تقاعد إذا تقدم بطلب لذلك".
وتابع: "لكنها تلجأ الآن إلى الكتب الرسمية التي تأتي من القطاع العام، نظرا لاستكمال العامل شروط التقاعد المبكر، فتقرر المؤسسة إنهاء خدمات العامل، وهذا يشكل إساءة استخدام لهذه المادة، وكأننا نرغمه، سواء بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة، على الذهاب باتجاه تقديم طلب التقاعد المبكر رغم انه لا يرغب بذلك، ورغم أنه أيضا سيتأثر بإنهاء خدماته وذهابه باتجاه التقاعد المبكر".
وأوضح أن التقاعد المبكر ينطوي على تخفيض للراتب، ولذلك فنحن نلحق الضرر بالموظف أو بالعامل بإرادة صاحب الصلاحية في إنهاء الخدمات، وهذا لا يجوز حتى من ناحية قانونية.
وبين أن القاعدة الشرعية والقانونية تقول إنه "لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن نلحق الضرر بالموظف العام ما دام غير راغب بالتقاعد المبكر، ولا يجوز أن يساء استخدام هذه المادة التي تنهي خدمات موظفين في قطاع عام دون الاستناد إلى أسس واضحة وعادلة وشفافة في هذا الجانب".
وأشار إلى أنه "في حال كان الموظف مقصرا لعدة سنوات، فهناك عقوبات في نظام الخدمة وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهناك عقوبات حتى في قانون العمل تكون تدرجية من التنبيه إلى الإنذار إلى الفصل أو إنهاء الخدمات".
وأضاف أنه "للأسف بدأت هذه العدوى تنتقل من القطاع العام إلى مؤسسات القطاع الخاص وشركات كبرى، والتي بدأت تقنن وتشرع وتدخل هذا التوجه في أنظمتها".
ودعا الصبيحي إلى وقف هذا التوجه برمته لأنه يلحق الضرر بالموظف، ويخالف القوانين والتشريعات، وفيه أيضا شبهة مخالفة للدستور، لأن فيه إلحاق ضرر بالموظف العام الذي من حقه أن يبقى في عمله إلى سن الستين، وهي السن الطبيعية للتقاعد أو سن الخامسة والخمسين.
وطالب بتطبيق العدالة والشفافية في إنهاء خدمات الموظفين، وليس فقط لمجرد أنه أنهى شروط العمل أو استكمل شروط التقاعد المبكر؛ لأن قانون الضمان قال إنه حتى لو استكمل العامل شروط التقاعد المبكر فلا أحد يلزمه بالتقاعد.

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