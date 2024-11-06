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تأهيل شبكات صرف صحي تخدم 125 ألف مواطن في إربد

11/6/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - أتمت مؤسسة "وورلد ووترنت" لخدمات ومرافق المياه العامة في أمستردام وشركة مياه اليرموك، شراكة استمرت 4 أعوام لتنفيذ مشروع في إربد بكلفة قدرها 5.6 مليون يورو، لتطوير البنية التحتية للمياه، تموله السفارة الهولندية بالأردن.
ويسهم هذا التعاون المشترك في المشروع بتحسين حياة أكثر من 125 ألف مواطن من إربد، عن طريق تطوير وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، في وقت تواجه فيه المدينة ضغوطا على أنظمة الصرف الصحي القديمة، ما أدى لحدوث انسدادات متكررة وفيضانات في مناطق ذات كثافة سكانية، جراء تدفقات زائدة عن السعة التحميلية للشبكة، واستجابة لذلك، سعت هولندا لدعم شركة مياه اليرموك بخبرات "وورلد ووترنت" للمساعدة بمعالجة هذه التحديات.
وقال السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، إن "الأردن لديها تحديات عديدة نتيجة لندرة المياه، لذا نقوم مع شركائنا بتنفيذ ممارسات مائية مستدامة" مشيدا بالتعاون بين المؤسسة والشركة، لمواجهة تحديات المياه والصرف الصحي التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع في إربد، ما يسهم بتحسين حياة المواطنين وأصحاب الأعمال ايضا".
وأكد المدير الإقليمي للمؤسسة في المنطقة كيس فان دير لوخت، "هذه الشراكة تبين أهمية التعاون في تحقيق تغييرات مستدامة، وتقديم حلول فعالة ستعزز قدرة إدارة المياه في الأردن لسنوات عديدة مقبلة عبر العمل مع شركة اليرموك.
وأسهمت شراكة مشغلي المياه بتحسين البنية التحتية، واستبدال 12 كلم من أنابيب الصرف الصحي القديمة في وسط المدينة، ما خفض الانسدادات وحسن تدفق مياه الصرف الصحي، واسهم ببناء القدرات، وتوفير تدريب لأكثر من 250 موظفا في الشركة حول صيانة البنية التحتية، وبروتوكولات السلامة، وإدارة الأصول، ما مكن الفريق المحلي من الحصول على مهارات مستدامة، وكذلك تسليم 6 شاحنات متخصصة من هولندا للأردن لفحص وتنظيف نظام الصرف الصحي في إربد.
وحصل الفنيون المتخصصون في الشركة على تدريب مكثف في هذا المجال، بحيث تمكنوا من تنظيف أكثر من 30 كلم من أنابيب الصرف الصحي في المدينة، وساهموا بتعزيز الكفاءة التشغيلية التي ستمكّن البروتوكولات الجديدة لإدارة الأصول والمشتريات في الشركة من إدارة الموارد بفعالية وضمان استدامة التحسينات، بتطوير كفاءة 3 محطات رئيسة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل على تنقية أكثر من 26 مليون لتر من مياه الصرف الصحي يوميا.
كما تسهم هذه الشراكة بتعزيز معايير السلامة، اذ نفذت معايير السلامة الجديدة، بما في ذلك تدابير مكافحة COVID-19 ، لضمان سلامة العمال والعامة أثناء تشغيل النظام والصيانة، وجرى تزويد الشركة بمعداتها كالسترات الواقية، وأقنعة الغاز، وأجهزة قياس غازهيدروجين السلفر، والنظارات الواقية، وكاشفات المعادن.

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