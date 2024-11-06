تأهيل شبكات صرف صحي تخدم 125 ألف مواطن في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - أتمت مؤسسة "وورلد ووترنت" لخدمات ومرافق المياه العامة في أمستردام وشركة مياه اليرموك، شراكة استمرت 4 أعوام لتنفيذ مشروع في إربد بكلفة قدرها 5.6 مليون يورو، لتطوير البنية التحتية للمياه، تموله السفارة الهولندية بالأردن.
ويسهم هذا التعاون المشترك في المشروع بتحسين حياة أكثر من 125 ألف مواطن من إربد، عن طريق تطوير وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، في وقت تواجه فيه المدينة ضغوطا على أنظمة الصرف الصحي القديمة، ما أدى لحدوث انسدادات متكررة وفيضانات في مناطق ذات كثافة سكانية، جراء تدفقات زائدة عن السعة التحميلية للشبكة، واستجابة لذلك، سعت هولندا لدعم شركة مياه اليرموك بخبرات "وورلد ووترنت" للمساعدة بمعالجة هذه التحديات.
وقال السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، إن "الأردن لديها تحديات عديدة نتيجة لندرة المياه، لذا نقوم مع شركائنا بتنفيذ ممارسات مائية مستدامة" مشيدا بالتعاون بين المؤسسة والشركة، لمواجهة تحديات المياه والصرف الصحي التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع في إربد، ما يسهم بتحسين حياة المواطنين وأصحاب الأعمال ايضا".
وأكد المدير الإقليمي للمؤسسة في المنطقة كيس فان دير لوخت، "هذه الشراكة تبين أهمية التعاون في تحقيق تغييرات مستدامة، وتقديم حلول فعالة ستعزز قدرة إدارة المياه في الأردن لسنوات عديدة مقبلة عبر العمل مع شركة اليرموك.
وأسهمت شراكة مشغلي المياه بتحسين البنية التحتية، واستبدال 12 كلم من أنابيب الصرف الصحي القديمة في وسط المدينة، ما خفض الانسدادات وحسن تدفق مياه الصرف الصحي، واسهم ببناء القدرات، وتوفير تدريب لأكثر من 250 موظفا في الشركة حول صيانة البنية التحتية، وبروتوكولات السلامة، وإدارة الأصول، ما مكن الفريق المحلي من الحصول على مهارات مستدامة، وكذلك تسليم 6 شاحنات متخصصة من هولندا للأردن لفحص وتنظيف نظام الصرف الصحي في إربد.
وحصل الفنيون المتخصصون في الشركة على تدريب مكثف في هذا المجال، بحيث تمكنوا من تنظيف أكثر من 30 كلم من أنابيب الصرف الصحي في المدينة، وساهموا بتعزيز الكفاءة التشغيلية التي ستمكّن البروتوكولات الجديدة لإدارة الأصول والمشتريات في الشركة من إدارة الموارد بفعالية وضمان استدامة التحسينات، بتطوير كفاءة 3 محطات رئيسة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل على تنقية أكثر من 26 مليون لتر من مياه الصرف الصحي يوميا.
كما تسهم هذه الشراكة بتعزيز معايير السلامة، اذ نفذت معايير السلامة الجديدة، بما في ذلك تدابير مكافحة COVID-19 ، لضمان سلامة العمال والعامة أثناء تشغيل النظام والصيانة، وجرى تزويد الشركة بمعداتها كالسترات الواقية، وأقنعة الغاز، وأجهزة قياس غازهيدروجين السلفر، والنظارات الواقية، وكاشفات المعادن.
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