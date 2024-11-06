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إطلاق أول مركز لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

11/6/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يسعى مركز متخصص لإعادة التدوير الى جعل الأردن لاعبًا رائدًا في الإدارة المستدامة للبطاريات المستهلكة للسيارات الكهربائية، من خلال إنشاء نظام بيئي قوي لإدارتها وتدويرها، وعبر البحث التطبيقي، والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
ويهدف المركز، الذي أعلن عن إطلاقه أول من أمس، إلى أن يكون محفزًا للممارسات المستدامة، مع التركيز على البحث والابتكار، والشراكات لدفع مبادرات الاقتصاد الدائري في الأردن والمنطقة المحيطة.
ويقدر عدد بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة بأكثر من 130 ألفا، والتي تشكل تحديا حول أهمية تطوير البنية التحتية للتخلص المستدام من البطاريات المستهلكة لهذه المركبات، ومعالجتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي.
ويتألف الهيكل التنظيمي لمركز التدوير (C-Hub)، الذي أطلقته الجامعة الألمانية الأردنية (GJU)، بالتعاون مع جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، من اتحاد يضم مجلسا استشاريا يتألف من خبراء في المجالات الفنية والقانونية والسياسية، وممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، وفق مديرته د.فدوى دبابنة.
ويركز عمل المركز على أربعة مجالات، أحدها يتعلق بجذب الاستثمارات من خلال وضع السياسة الكفيلة بذلك، وتوفير البيانات، ووضع خريطة بأصحاب المصلحة المحتملين، وتطوير المهارات، ونقل المعرفة الفنية، بحسب قولها.
وأما المجال الثاني فيقوم على عملية التطوير والتخطيط التقني القائم على الأدلة، عبر البحث عن أفضل الممارسات، وتطوير أدلة السلامة، وعقد جلسات التدريب والتوعية للميكانيكيين، وأخرى مماثلة للمهندسين الجدد في المستقبل، كما ذكرت دبابنة لـ"الغد".
وفي المجال الثالث، سيجري العمل على رسم خريطة لرحلة البطارية، والتصميم المطلوب لمركز التجميع، وكيف يمكن تتبع البيانات الخاصة بها، لمعرفة كيفية تجميعها ومعالجتها في الأردن، بحسبها.
وسينشأ المركز المدعوم من الحكومة الألمانية عبر مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، داخل حرم الجامعة الألمانية الأردنية، والذي يسعى إلى تأسيس شراكات شاملة مع القطاع الخاص، ودعم الحكومة من خلال تقديم المشورة السياسية القائمة على الأدلة.
ويؤدي التخلص غير السليم من بطاريات السيارات الكهربائية إلى مخاطر بيئية، من بينها زيادة تكلفة التدهور البيئي، وإطلاق المواد الكيميائية الضارة ومخاطر الحرائق المحتمل، في وقت قد تدخل فيه مواد مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل إلى مجرى النفايات.
وأكد مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة، خلال حفل الإطلاق أول من أمس، الذي حضره أكثر من 80 ممثلًا من القطاعين العام والخاص م. بلال الشقارين "أن المركز يعد علامة فارقة في التحول الأخضر في الأردن".
وتحدث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية د. علاء دين الحلحولي حول أهمية المركز، وكيف تعتبر الجامعة كياناً مثالياً لجمع مختلف الأطراف معاً وتعزيز التعاون المشترك.
وأكد "أن الجامعة تلعب دوراً حيوياً في تطوير المهارات التقنية، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق الاستدامة، كما وتسهم في نقل الأبحاث والتطوير، والابتكار من السياق الأكاديمي إلى التطبيقات العملية، مما يعود بالفائدة على المجتمع".
وسيلعب المركز دوراً كبيراً في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم الحكومة الأردنية في توجيه سياسات مؤثرة لفتح هذه الإمكانيات الهائلة، وفق ما أكده ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن سايمون فلوهت.
وفي رأي رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية د. دريد محاسنة، "فإن إطلاق المركز يعد خطوة محورية نحو تمكين الأردن في قيادة التحول نحو اقتصاد دائري مستدام".
وشدد على " الحاجة الملحة في الأردن لمثل هذه المبادرات، في وقت يعكس فيه إطلاق المركز التزام الأردن بالابتكار، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة".
وكانت وقّعت الجامعة الألمانية الأردنية مذكرات تفاهم مع جمعية إدامة كعضو مؤسس، وبنك الاتحاد كأول راعٍ للمركز، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة الاقتصاد الدائري في الأردن.

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