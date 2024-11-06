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الأردن يعرض في كولومبيا تجربته بمواجهة العنف ضد الأطفال

11/6/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان - يعرض المجلس الوطني لشؤون الأسرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم وغدا، تجربة المملكة في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي، الأول من نوعه، وتستمر أعماله ليومين، فيما كان الأردن قد انضم في العام 2021 إلى مبادرة إنهاء العنف ضد الأطفال كدولة رائدة عبر التزام علني ورسمي.
وينعقد المؤتمر للمرة الأولى على المستوى الوزاري، بمشاركة دول العالم، وبدعوة من حكومة كولومبيا والسويد وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بالعنف ضد الأطفال ومنظمة الصحة العالمية.
وسيعمل المؤتمر على دفع عجلة التغيير في السياسات، وحشد الموارد، وإظهار أن منع العنف أمر ممكن عالميا، إذ يتوقع بأن تقدم الدول المشاركة أولويات والتزامات جديدة في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال، لتسريع الالتزام بالهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة SDGs بحلول العام 2030.
وقد أطلقت المبادرة العالمية في العام 2016، وانضم إليها حتى اليوم 38 دولة، أعلنت كل منها الالتزام بـ5 التزامات رئيسة، هي: تعيين نقطة اتصال حكومية رفيعة المستوى لقيادة العملية داخليا، وتمثلت أردنيا بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ودعم مجموعات أصحاب المصلحة في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وتطوير خطة عمل وطنية قائمة على الأدلة ومحددة التكاليف لمكافحة العنف ضد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بين 3 إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى التشاور مع الأطفال والالتزام بمعايير الشراكة لمشاركتهم.
وتعتمد الأطر المرجعية للمؤتمر، على تبني أولويات جديدة أو التزامات، قائمة على 7 إستراتيجيات هي: تنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال، ومنع استغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم، وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، وإستراتيجية تحقيق الأعراف والقيم، وإستراتيجية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية، وإستراتيجية خدمات الدعم والاستجابة للعنف، والتعزيز الاقتصادي، وتعزيز التعليم والمهارات الحياتية، وتعزيز البيئة الآمنة.
وبحسب المعلومات الواردة من المجلس الوطني، فسيصار إلى عرض مجموعة من الأولويات الوطنية الجديدة في المؤتمر والإعلان عنها، لتصبح بمنزلة الالتزامات الجديد، كذلك عرض قصص نجاح حول جهود المملكة في هذا المجال.
وشكّل إطلاق الأردن دراسة "وطنية" منهجية حول العنف ضد الأطفال في العام 2020 بالتعاون مع "اليونيسف" للمرة الأولى، نقطة انطلاق أساسية لتعزيز جهود المملكة في هذه المجال، بحيث أظهرت الدراسة أن 74.6 % مـن الأطفـال فـي العينة الوطنية فـي الفئة العمرية بين 8 و17 عاما، قد تعرضــوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي فـي حياتهـم، وأن 55.2 % من الأطفال من ذوي الإعاقة في الفئة العمرية ذاتها، قد تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي في حياتهم.
وبينت الدراسة في حينه، أن معـدل ممارسـة مقدمـي الرعايـة للعنـف علـى أطفالهـم، منخفـض لدى اصحاب الأعمار المبكـرة، ولكنه يسـتمر بالارتفاع ليصـل الـذروة في الفئـة العمرية بين 9 و14 عامـا، ومـن ثـم يعـود للاخفاض نسبيا فـي الفئـة العمريـة الأكبر.
وكان المجلس الوطني، نظم ورشة تحضيرية للمؤتمر في آب (أغسطس) المنصرم، عقد فيها سلسلة حوارات ونقاش للتوافق على هذه الأولويات الوطنية، وقد عرضت في المؤتمر مسودة أولية لخطة العمل الوطنية محددة التكاليف لـ5 اعوام، وفق نهج شمولي متكامل ومتعددة القطاعات.

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