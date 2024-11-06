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الأمير علي يفتتح المؤتمر الدولي لـجراحي العظام

11/6/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - انطلقت فعاليات المؤتمر الاردني الدولي الـ14 للجمعية الاردنية لجراحي العظام، برعاية سمو الأمير علي بن الحسين في عمان أمس ويتسمر لـ4 ايام، كما افتتح سموه معرضا طبيا لشركات الأدوية والأجهزة الطبية في المعرض بمشاركة 35 شركة محلية وعالمية.
وفي الافتتاح وقعت جمعيتا جراحي العظام الاردنية والالمانية، مذكرة تفاهم، تهدف لتوفير فرص تدريب لأطباء العظام في المستشفيات والمراكز الطبية الألمانية والاطلاع على احدث طرق العلاج فيها.
رئيس الجمعية والمؤتمر د. مالك غنيمات، أشار الى أن الجمعية الأردنية تشهد تطوراً نوعياً، وهو ما سيتبلور في فعاليات المؤتمر، الذي يتطلع لمزيد من تأهيل أطبائنا في هذا الجانب، وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين.
وأشار غنيمات الى أن فلسطين هي ضيف الشرف في المؤتمر، اذ يعقد في ظل ما تعانيه غزة من عدوان غاشم وابادة جماعية على اهلنا واشقائنا هناك، وتوجه بالتحية للكوادر الصحية الاردنية في غزة لدورهم البطولي في علاج المصابين والجرحى، سواء كوادر المستشفيات الميدانية العسكرية او الاطباء الأردنيون الذين لا يتوانون عن تقديم الواجب.
من جانبه، ‏قال رئيس الجمعية الفلسطينية لجراحي العظام والمفاصل د. طارق خلف، ان اعتبار فلسطين ضيف شرف للمؤتمر في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا العزيزة من حرب إبادية شعواء لا مثيل لها في التاريخ، إنما يدل على مكانة فلسطين الراسخة تاريخيا وفي قلب كل أردني.
واضاف خلف، ‏إن الأخوة الأردنية الفلسطينية تجسدت أثناء هذه الأزمة وقبلها، بما هي عليه دوما من زخم ودعم أردني تجلى بالإمداد بالمساعدات الطبية والغذائية وعلاج جرحى العدوان الوحشي وإنشاء مستشفيات ميدانية وإرسال وفود طبية أردنية، لعلاج الجرحى في القطاع.
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. فادي الروسان، اكد أن المؤتمر سيعقد 130 محاضرة بمشاركة 40 طبيبا و22 جلسة، وستقام على هامشه 9 ورش عمل حول جراحة عظام الأطفال والمفاصل الصناعية وتقنياتها وتنظير المفاصل، والتشوهات واصابات الظفيرة العضدية، وعمليات جراحية نوعية عبر تقنية الفيديو المباشر في مجال مناظير الورك واصابات الاعصاب.
ويشارك في المؤتمر نحو 1000 طبيب أردني وعربي وأجنبي، بحضور وفد فلسطيني ووفود من نحو 20 دولة عربية وأجنبية، وبمشاركة أطباء من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الأردنية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.
وأشار الى أن اليوم الاخير للمؤتمر، ستعقد جلسات علمية تتناول اصابات حول الركبة بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة الكسور ومقرها سويسرا والفرع المحلي الأردني ، وسيسلط الضوء على آخر التقنيات الحديثة في هذا النوع من جراحة العظام.
ويذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات تعليم طبي مستمر، و3 ساعات عن كل ورشة عمل.

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