الأمير علي يفتتح المؤتمر الدولي لـجراحي العظام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان - انطلقت فعاليات المؤتمر الاردني الدولي الـ14 للجمعية الاردنية لجراحي العظام، برعاية سمو الأمير علي بن الحسين في عمان أمس ويتسمر لـ4 ايام، كما افتتح سموه معرضا طبيا لشركات الأدوية والأجهزة الطبية في المعرض بمشاركة 35 شركة محلية وعالمية.
وفي الافتتاح وقعت جمعيتا جراحي العظام الاردنية والالمانية، مذكرة تفاهم، تهدف لتوفير فرص تدريب لأطباء العظام في المستشفيات والمراكز الطبية الألمانية والاطلاع على احدث طرق العلاج فيها.
رئيس الجمعية والمؤتمر د. مالك غنيمات، أشار الى أن الجمعية الأردنية تشهد تطوراً نوعياً، وهو ما سيتبلور في فعاليات المؤتمر، الذي يتطلع لمزيد من تأهيل أطبائنا في هذا الجانب، وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين.
وأشار غنيمات الى أن فلسطين هي ضيف الشرف في المؤتمر، اذ يعقد في ظل ما تعانيه غزة من عدوان غاشم وابادة جماعية على اهلنا واشقائنا هناك، وتوجه بالتحية للكوادر الصحية الاردنية في غزة لدورهم البطولي في علاج المصابين والجرحى، سواء كوادر المستشفيات الميدانية العسكرية او الاطباء الأردنيون الذين لا يتوانون عن تقديم الواجب.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الفلسطينية لجراحي العظام والمفاصل د. طارق خلف، ان اعتبار فلسطين ضيف شرف للمؤتمر في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا العزيزة من حرب إبادية شعواء لا مثيل لها في التاريخ، إنما يدل على مكانة فلسطين الراسخة تاريخيا وفي قلب كل أردني.
واضاف خلف، إن الأخوة الأردنية الفلسطينية تجسدت أثناء هذه الأزمة وقبلها، بما هي عليه دوما من زخم ودعم أردني تجلى بالإمداد بالمساعدات الطبية والغذائية وعلاج جرحى العدوان الوحشي وإنشاء مستشفيات ميدانية وإرسال وفود طبية أردنية، لعلاج الجرحى في القطاع.
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. فادي الروسان، اكد أن المؤتمر سيعقد 130 محاضرة بمشاركة 40 طبيبا و22 جلسة، وستقام على هامشه 9 ورش عمل حول جراحة عظام الأطفال والمفاصل الصناعية وتقنياتها وتنظير المفاصل، والتشوهات واصابات الظفيرة العضدية، وعمليات جراحية نوعية عبر تقنية الفيديو المباشر في مجال مناظير الورك واصابات الاعصاب.
ويشارك في المؤتمر نحو 1000 طبيب أردني وعربي وأجنبي، بحضور وفد فلسطيني ووفود من نحو 20 دولة عربية وأجنبية، وبمشاركة أطباء من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الأردنية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.
وأشار الى أن اليوم الاخير للمؤتمر، ستعقد جلسات علمية تتناول اصابات حول الركبة بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة الكسور ومقرها سويسرا والفرع المحلي الأردني ، وسيسلط الضوء على آخر التقنيات الحديثة في هذا النوع من جراحة العظام.
ويذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات تعليم طبي مستمر، و3 ساعات عن كل ورشة عمل.
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