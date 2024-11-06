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سندات الخزانة الأميركية وساكن البيت الأبيض

11/6/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سندات الخزانة (T-Bills) هي أدوات دين مشهورة تصدرها حكومة الولايات المتحدة تستحق بعد 10 سنوات وبعضها بعد 30. تتأثر عائداتها بالعلاقة بأسعار الفائدة؛ بمعنى أن انخفاض أسعار الفائدة الحالي يقلل من الطلب على السندات مما يخفض أسعارها السوقية ويزيد من عائداتها.
السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شائكة، فهو في ظل الفائدة المنخفضة التي أعلنها يسيطر على الفائدة قصيرة الأجل، لكن هناك محدودية في سيطرة الفيدرالي على الفوائد طويلة الأجل بدليل ارتفاع عوائد السندات ذات الـ 10 سنوات إلى حوالي 4.43 %.
وتشير العائدات المرتفعة إلى أمرين: أولهما قلق المستثمرين من قدوم التضخم سريعاً إلى الواجهة مما يدفع المستثمرين للمطالبة بعائدات أعلى من السندات لتعويض تآكل القوة الشرائية، وثانيهما: تزامن تخفيضات الفائدة مع التخفيضات الضريبية التي وعد بها ترامب والتي ستؤدي إلى نقص في الإيرادات الحكومية مما يضطر الحكومة الأميركية لإصدار سندات جديدة لتعويض الإيرادات الحكومية. والنتيجة هي إشعال الاقتصاد وتضخم عنيد وتشكيلة واسعة من السندات ومره أخرى انخفاض أسعارها. كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين الأميركي وتفاقم الديون السيادية.
ما يزيد المشهد تعقيداً عزوف البنوك العالمية عن زيادة حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مما أدى الى تفوق الذهب على تلك السندات بنحو ثلاثة أضعاف منذ 2014، ولقد قفزت ((البتكوين)) مؤخراً قفزة مهولة في يوم واحد.
الحل كان تاريخياً حين لا تكفي فيه تخفيضات أسعار الفائدة كان الفيدرالي يلجأ إلى التيسير الكمي كحل من خلال شراء السندات مما يرفع أسعارها ويقلل العائد، بشكل يدعم النشاط ويوجه السيولة نحو الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المختلفة لكنه مرة أخرى يرفع التضخم. مما قد يقود إلى منحنى سوق هبوطية طويلة وهو ما يحاربه الفيدرالي في سياسته غير المعلنة حيث يحاول جاهداً دعم سوق السندات بشتى الوسائل بما في ذلك استخدام السيولة المصطنعة.
ارتفاع عائدات السندات والعزوف عنها يمثل مشكلة كبيرة للعم سام وهو يحاول تمويل العجز المتزايد في الميزانية الفيدرالية، فقد دفعت وزارة الخزانة الأميركية 1.13 تريليون دولار في نفقات الفائدة في السنة المالية 2023. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نفقات الفائدة تريليون دولار.
عموماً من الواضح أن الحكومة الأميركية غير قادرة على التأثير على الإصدارات طويلة الأجل ومن المناسب التركيز على إصدارات قصيرة الأجل حيث يستطيع الاحتياطي الفيدرالي التأثير بشكل أكبر، مع ضرورة أن يوازن بنك الاحتياطي الفيدرالي بين محاولاته لتخفيف الضغوط على تكاليف الاقتراض وتجنب إشعال التضخم.
آن الأوان للبحث عن سياسات نقدية مبتكرة غير التيسير الكمّي تكون في صالح الاقتصاد العالمي وتساهم في الاستقرار، كذلك اتباع خطوات للتخفيف من العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق والحد من الاعتماد على الديون.
أميركا ليست وحدها في هذا النهج حيث العالم يتبع خطواتها مضطراً في أوقات تكون الدول بحاجة لاتباع عكس سياسات الفيدرالي لكنها تضطر للمسايرة حرصاً على الاستقرار النقدي وجاذبية عملتها المحلية.

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