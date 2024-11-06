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ليست أخبارا سيئة ولا جيدة

11/6/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ليس خبرا سيئا إلى هذا الحد، كما أنه لن يكون خبرا ورديا يمكن الاحتفال به، وأقصد هنا نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.
العلاقات الدولية لا تقوم على الأمنيات كما لا تقوم على التفاؤل والتشاؤم، العلاقات الدولية وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية تقوم على قاعدة تحقيق المصالح، وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الفهم والموهبة السياسية لتعظيم المصالح المشتركة وتخفيض التناقضات والبحث عن تقاطعات وإن لزم الأمر ابتكار ما يمكن ابتكاره في تلك التقاطعات.
دونالد ترامب ليس رئيسا منفلتا عن مفهوم الدولة الأميركية بضوابطها وقواعدها رغم كل سماته الشخصية التي تجنح للانفلات بطبعه، وقد كانت فترته الأولى درسا له كما للعالم، خصوصا في نهايتها التي استطاعت فكرة الدولة الراسخة في الولايات المتحدة أن تضبطه ومن هنا يمكن توقع أن يكون الرجل قد تعلم الدرس، وهذا لا يعني أن جوهر شخصيته تغير، فهو رجل أعمال يتقن إنجاز الصفقات "ولا يتقن شيئا آخر فعليا غير ذلك"، وقد كانت فترته الأولى مليئة بالمطبات والهزات لواشنطن قبل العالم، فنحن نتحدث عن شخصية مارست حقها بعزل موظفيها عبر تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حين انجرف وراء الشعبوية في نهاية إدارته وجد نائبه المباشر وحليفه الرئيس يقف في وجهه ليذكره بحضور الدستور والتشريعات والدولة.
الرجل – حسب المنطق التسلسلي للأحداث- قد تغير، فهل نتغير نحن في عالمنا العربي المختنق بأزماته وحروبه؟
هل يمكن أن نتعامل مع الرجل حسب فهم واع لمنطق الدولة الأميركية أولا ثم إدارة الرئيس "التي ننتظر تشكيلها لنفهمه أكثر" ثم التعاطي مع السمات الشخصية لرجل يحب التعامل بمنطق الصفقات والحسم.
الساكن في البيت الأبيض له صلاحيات واسعة بلا شك، لكنه لا يملك الدولة، فالدولة هناك مضبوطة بقواعد صارمة وعريقة، تأسست عبر الزمن.
هناك حزبان رئيسان، في داخل كل منهما جماعات مصالح تتناقض وتتقاطع وأجنحة سياسية ولوبيات وجماعات ضغط داخل واشنطن وخارجها، وشركات ومؤسسات وجمعيات ومنظمات مختلفة التوجهات والأحجام، وتحالفات متعددة ومتغيرة حسب المصالح، كلها تصب في واشنطن كجماعات تأثير على القرار السياسي، مما يعني هوامش بل مساحات شاسعة من اللعب السياسي الممنهج والمضبوط على قراءات معرفية وواعية.
مما أحمله في ذاكرتي لقاء يتيم حظيت به أول الألفية التي نعيشها في واشنطن مع السياسي الأميركي الراحل زبغنيو بريجنسكي في مؤسسة ضغط كان يديرها معنية بشمال القوقاز. وكان الرجل خارج الخدمة الرسمية وعوضا في مجالس إدارة شركات نفطية في تكساس، وحينها قال لي بلهجة مشفقة على سذاجتي وحاسمة: من السذاجة أن يذهب أصحاب الحاجات إلى واشنطن مباشرة، إن من يريد شيئا من البيت الأبيض عليه أن يتوجه إلينا للتفاهم، ونحن نعرف كيف نحرك القرار في واشنطن.

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