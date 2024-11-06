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تحولات ملحوظة في نتائج الشركات

11/6/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سجلت نتائج الشركات الأردنية للثلاثة أرباع من عام 2024 تحولات ملحوظة في أداء القطاعات المختلفة، حيث قدمت 150 شركة من أصل 162 نتائجها المالية للبورصة الأردنية. وأظهرت النتائج تراجعًا في إجمالي الأرباح بعد الضريبة مقارنة لنفس الشركات التي زودت للثلاثة أرباع من عام 2023، إذ انخفضت إلى 1549.4 مليون دينار مقابل 1647.1 مليون دينار لعام 2023، بتراجع بلغ 5.9%.
وعند قراءة هذه النتائج من منظور طويل الأجل، نلاحظ أن التراجع في الأرباح ليس كارثيًا إذا ما أخذنا بالاعتبار تأثير العدوان على غزة والاضطرابات بالمنطقة وأثرها على التقلبات في سلاسل التوريد والارتفاع في تكاليف الشحن والنقل، مما أثر بشكل مباشر على الاستثمارات والسيولة المتاحة. ورغم ذلك، فإن الشركات الأردنية استطاعت الحفاظ على مستويات أرباح تعتبر من بين الأعلى في تاريخها، ويُتوقع أن تحافظ على أدائها المستقر نسبيًا بنهاية العام، مما يجعل هذا العام ثالث أعلى عام من حيث الأرباح التاريخية.
ونجد أن عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها في الثلاثة أرباع من 2024 مقارنةً بالعام السابق قد بلغ 56 شركة، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في بعض المجالات وسط التحديات، وهذا التطور يشير إلى أن الاقتصاد الأردني ما يزال يمتلك مقومات قوة على الرغم من العقبات، ويدل على أن بعض الشركات تمكنت من التأقلم مع الظروف الراهنة بشكل فعّال.
وبالنظر إلى تفاصيل الأرباح، نجد أن الشركات التي حققت أرباحًا قد تراجعت من 106 شركات في عام 2023 إلى 99 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد الشركات الخاسرة من 44 إلى 51 شركة، مما يبرز تأثير الظروف الراهنة على الشركات.
كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 51 شركة للثلاثة أرباع من عام 2024، وكان مقدار مجموع خسارتهم 21.2 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات الخاسرة 44 شركة للثلاثة أرباع من عام 2023، وكان مقدار مجموع خسارتهم 15.9 مليون دينار، مما يبرز التحديات المستمرة التي يواجهها السوق.
وبتحليل القطاعات الأساسية، نجد أن القطاع المالي قد حقق أعلى نسبة أرباح بإجمالي 922.6 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة بإجمالي 486.1 مليون دينار، وعلى الرغم من هذه النتائج الجيدة، إلا أن بعض القطاعات الأخرى مثل السياحة والتعدين قد شهدت تراجعًا، متأثرة بتراجع أعداد السياح واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة. ورغم هذه التحديات، إلا أن بعض القطاعات قد حققت نموًا ملحوظًا في الأرباح، حيث شهد قطاع الخدمات الصحية قفزة بنسبة 490.1 %، وقطاع الخدمات التعليمية بزيادة قدرها 79.7 %، وقطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 73.5 %.
ويشير هذا الأداء إلى مرونة بعض القطاعات التي تلبي احتياجات أساسية مستدامة مثل الصحة والتعليم، والتي يمكن أن تكون أكثر استقرارًا أمام الاضطرابات الاقتصادية.
وفي المجمل، يمكن القول إن نتائج الشركات الأردنية للثلاثة أرباع من 2024 تعكس تحديات جسيمة، لكنها تشير أيضًا إلى قدرة الشركات على الصمود وتحقيق أرباح تاريخية في ظل ظروف صعبة. وهذا يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التغيرات الإقليمية والعالمية، كما يبرز أهمية دور الحكومة والبنك المركزي في دعم السيولة والاستثمار للتغلب على تأثيرات الأزمات الخارجية، خاصة في ضوء العدوان على غزة وما نتج عنه من ضغوط على الاقتصاد المحلي.

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