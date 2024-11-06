Saturday, 09 November 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا يعني إعادة انتخاب ترامب اقتصادياً

11/6/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية متنوعة وذلك ستنادًا إلى السياسات التي نفذها سابقًا وما قد يلتزم به في المستقبل.

بعض النقاط الرئيسية التي قد تؤثر على الاقتصاد:

1. التخفيضات الضريبية: من المحتمل أن يسعى ترامب إلى إعادة أو تعزيز التخفيضات الضريبية التي قدمها خلال ولايته الأولى، خصوصاً على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. هذا قد يؤدي إلى نمو في بعض القطاعات، لكنه قد يزيد من العجز الفيدرالي.

2. التجارة الدولية: يميل ترامب إلى تبني سياسات "أميركا أولاً"، مما قد يعيد إشعال الحروب التجارية، خاصة مع الصين. هذه التوترات التجارية قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية متبادلة، مما يؤثر على أسعار السلع وأداء الشركات الأميركية التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.

3. قطاع الشركات: يسعى ترامب إلى تقليل اللوائح التنظيمية المفروضة على الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي. هذه السياسة قد تحفز بعض القطاعات مثل الصناعات الثقيلة والطاقة، لكنها قد تثير قلقًا بشأن قضايا البيئة وحقوق العمال.

4. سياسات الطاقة: من المتوقع أن يعزز ترامب إنتاج النفط والغاز، مما قد يدعم قطاع الطاقة التقليدي ويخفض أسعار الوقود، لكنه قد يقلل من الالتزام بمصادر الطاقة المتجددة.

اما ما يتعلق بالشرق الأوسط اقتصاديا، قد تدفع سياسات ترامب نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الحلفاء التقليديين لأميركا في المنطقة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى توترات تعرقل بعض الاستثمارات وتزيد من المخاطر الاقتصادية في بعض الدول.

ايضاً قد يزيد من حجم الاستثمارات الأميركية، خاصة في دول الخليج، مع توقع طلب تعزيز الصفقات العسكرية والاستثمارية المتبادلة في ظل الخطر الإيراني.

اما ملف التطبيع الاقتصادي، فخلال ولاية ترامب، رعت الولايات المتحدة“اتفاقيات أبراهام”، التي أسفرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب. إذا استمرت هذه السياسات، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة والاستثمار الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والسياحة، مما يدعم، وهذا كله مرتبط بوقف العدوان الغاشم على غزة والذي وعد بوقف الحرب على حد قوله.

MENAFN06112024000072011014ID1108858136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث